Kronďák získal se Žižkovem bod proti svému bývalému klubu Táborsku

Žižkov v 11. kole druhé ligy remizoval s Táborskem 2:2. Pražané, vedení bývalým trenérem Jihočechů Radkem Kronďákem, dvakrát dotáhli jednobrankovou ztrátu a bodovali popáté za sebou. Jarní účastník baráže o nejvyšší soutěž z Tábora už šest kol nezvítězil a na osmém místě tabulky má stejně bodů jako devátá Viktoria. Česká Lípa v souboji nováčků soutěže vyhrála v premiéře pod trenérem Stipem Matičem v Kladně 3:2.
Na Žižkově byl v souboji celků ze středu vyrovnané tabulky k vidění ofenzivní zápas i pohledné branky. V 36. minutě otevřel skóre střelou na zadní tyč Varačka, krátce po změně stran úchvatným volejem zpoza vápna do horního rohu vyrovnal domácí Hönig.
Po hodině hry vrátil hostům vedení z dorážky po přímém kopu kapitán Havel, ale hned za čtyři minuty vyrovnal tečovaným pokusem z dálky Mareš. Kronďák, který ještě na jaře vedl Táborsko v baráži, tak proti bývalému klubu získal bod.
Chorvatský kouč Matič nahradil v českolipském realizačním týmu Petra Mathausera, kvůli chybějící licenci byl stejně jako jeho předchůdce veden jako asistent a roli hlavního kouče oficiálně plnil Pavel Medynský.
Severočechům přišla změna vhod a připsali si první vítězství od konce srpna. O dvoubrankové vedení po poločase ještě přišli, ale v 65. minutě rozhodl z penalty Havelka. Hosté v tabulce poskočili na 13. místo, Kladno má o bod více a je jedenácté.
Výsledky 11. kola druhé fotbalové ligy:
Výsledky 11. kola druhé fotbalové ligy:
Karviná – Dukla 3:0 (2:0)
Branky: 32. Míšek, 37. Condé, 79. Samko. Rozhodčí: Rouček – Machač, Hájek. Bez karet. Diváci: 1679.
Vlašim – Kroměříž 1:0 (0:0)
Branka: 50. Musil. Rozhodčí: Kubečka – Koranda, Beneš. ŽK: Mané, Záviška – Říha, Polák, Hais. Diváci: 390.
Ostrava B – Slavia B 2:1 (0:1)
Branky: 55. Temel, 71. Drozd – 32. Belžík. Rozhodčí: Ehrenberger – Pfeifer, Rosický. ŽK: Dvořáček – Okonkwo, Compaoré, M. Suchý. Diváci: 260.
Prostějov – Ústí nad Labem 2:2 (1:0)
Branky: 33. Matoušek, 56. Koudelka – 62. Simons, 71. Bzura. Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Jurajda. ŽK: Surzyn – Moulis, Osaghae. Diváci: 664.
Opava – Jihlava 1:3 (1:0)
Branky: 43. Múdry – 64., 84. a 90.+4 Omotoye. Rozhodčí: Habermann – Hurych, Dohnálek. ŽK: Štěpánek, Zálešák, Čejka, Owusu, Smetana (trenér) – Štětka, Křehlík, Čermák. Diváci: 1439.
Příbram – Třinec 2:3 (1:1)
Branky: 22. Conte, 84. vlastní Simerský – 33. Bolf, 59. Machuča, 90.+1 Samiec. Rozhodčí: Mankovecký – Žurovec, Ježek. ŽK: Bolf, Zinhasovič, Mrózek (všichni Třinec). Diváci: 825.
Žižkov – Táborsko 2:2 (0:1)
Branky: 51. Hönig, 64. Mareš – 36. Varačka, 60. Havel. Rozhodčí: Žurek – Volf, Ratajová. ŽK: Mareš – Kateřiňák. Diváci: 1428.
Kladno – Česká Lípa 2:3 (0:2)
Branky: 53. Toml, 55. Jurčenko – 4. Dufek, 37. vlastní Chalupa, 65. Havelka z pen. Rozhodčí: Orel – Kříž, Šůma. ŽK: Hrubeš, Smejkal, Nalezinek – Dufek, Ondráček, Šimon, Zouhar. Diváci: 1550.