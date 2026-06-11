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Fotbal

Kričfaluši míří z Ostravy do Saint-Gilloise


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ondřej Kričfaluši přestoupil z Ostravy do Royale Union Saint-Gilloise. Belgický vicemistr získal oporu české jednadvacítky na základě výstupní klauzule. Podle dobře informovaných zdrojů se jedná o částku kolem pěti milionů eur (zhruba 121 milionů korun).

Odchovanec pražské Slavie strávil v Baníku necelou sezonu. Ostrava ho loni v září získala z Edenu přibližně za dva a půl milionu eur. Součástí dohody byla i výstupní klauzule pro zahraničí, kterou se nyní rozhodl aktivovat druhý tým belgické ligy.

„Vzhledem k Ondrově výkonnosti a ambicím bylo patrné, že udržet ho bude složité. Jednání byla velmi úzce vymezena výstupní klauzulí ve smlouvě s hráčem. Belgický klub se ji rozhodl aktivovat tím, že přistoupil na pevně danou výkupní cenu, a protože došlo i k jeho dohodě s hráčem, Ondřej Kričfaluši může odejít,“ řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Kričfaluši se během sezony v Ostravě rozstřílel, vedle pěti ligových gólů dal i tři branky v národním poháru a dařilo se mu také v reprezentaci.

„Na Baník budu vzpomínat v dobrém, protože i když se nám v sezoně moc nedařilo, nakonec jsme to zvládli. Za Baník jsem dal svůj první ligový gól. Chtěl bych poděkovat vedení, spoluhráčům i realizačnímu týmu za celou dobu, kterou jsem tu strávil, celý klub mi pomohl udělat důležitý krok v mé kariéře,“ řekl Kričfaluši.

Saint-Gilloise získal loni titul. Letos skončil v belgické lize o čtyři body za Bruggami a čeká ho kvalifikace Ligy mistrů. „Těším se, že Unionu pomůžu v lize i v Evropě. Minulou sezonu jsem viděl Union hrát v Lize mistrů a udělal na mě dojem. Jsem hrdý na to, že jsem nyní součástí tohoto týmu,“ prohlásil na webu Royale Unionu.

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