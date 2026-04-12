Kinský při návratu do branky nezabránil prohře Tottenhamu se Sunderlandem

Antonín Kinský se po měsíci představil znovu v brance Tottenhamu. V zápase 32. kola anglické fotbalové ligy proti Sunderlandu jednou inkasoval a nakonec neodvrátil prohru 0:1. Tottenham tak protáhl sérii bez vítězství už na čtrnáct ligových zápasů a nachází se na sestupové osmnácté pozici. Manchester City zvítězil na hřišti Chelsea 3:0, zmenšil ztrátu na vedoucí Arsenal na šest bodů a za týden přivítá lídra Premier League na svém hřišti.
Kohouti ve snaze ukončit černou sérii vyměnili trenéra a Ital Roberto De Zerbi při zranění svého krajana Vicaria vrátil mezi tyče Kinského.
Český gólman chytal po měsíci poprvé od debaklu v Lize mistrů na hřišti Atlética Madrid, kde ho předchozí kouč Igor Tudor stáhl ze hřiště už po 17 minutách a třech inkasovaných gólech. V Premier League se Kinský objevil na hřišti poprvé od loňského května.
Vytáhl se v závěru prvního poločasu, kdy zmařil Brobbeymu vyloženou šanci. Po hodině hry ho ale překonal Francouz Mukiele střelou, kterou ještě tečoval nizozemský obránce Tottenhamu van de Ven mimo brankářův dosah.
Hned nato zažil Kinský další horké chvíle, když ho nešťastně trefil kolenem do hlavy argentinský spoluhráč Romero. Do hry se vrátil s obvazem na hlavě. Výsledek se už nezměnil ani během dvanáctiminutového nastavení.
Tottenham měl víc šancí, největší po dvaceti minutách, ale rozhodčí původně nařízenou penaltu po kontrole videa odvolal. Vítěz posledního ročníku Evropské ligy zůstává na 18. místě a dál mu hrozí, že opustí anglickou nejvyšší soutěž, kterou hraje nepřetržitě od roku 1978.
Crystal Palace po přesvědčivém čtvrtečním vítězství nad Fiorentinou ve čtvrtfinále Konferenční ligy vyhrál doma nad Newcastlem 2:1 až díky obratu v posledních deseti minutách. Znovu se potvrdilo, že bezprostřední návrat do Premier League je pro londýnský klub nesnadný.
Z devíti dosavadních ligových zápasů po pohárové vsuvce vyhrál jen jeden. Také tentokrát prohrával po střele Dána Osuly, ale střídající Francouz Mateta výsledek otočil. Nejprve vyrovnal a v nastavení proměnil penaltu.
Manchester City v minulých dvou kolech přišel v dobře rozehraných duelech o výhru, ale na Stamford Bridge něco takového nepřipustil. Ve druhém poločase v rozpětí sedmi minut udeřili O'Reilly a Guéhi. Pojistku přidal po chybě domácí obrany Belgičan Doku. Výsledek je pro Chelsea vyrovnáním nejhorší domácí prohry v anglické lize.
Souboj dvou čtvrtfinalistů Evropské ligy mezi Nottinghamem Forest a Aston Villou skončil 1:1. Nottingham doma už sedm ligových zápasů nepoznal radost z vítězství a ani tentokrát se pro něj zápas nevyvíjel dobře poté, co dal Brazilec Murillo vlastní gól.
Prohru odvrátil Walesan Williams a jeho zásluhou se domácím na 16. místě přece jen trochu lépe dýchá. Aston Villa zůstává čtvrtá, ale třetí Manchester United se jí může vzdálit v pondělní dohrávce.
Výsledky 32. kola anglické fotbalové ligy
Crystal Palace – Newcastle 2:1 (80. a 90.+4 Mateta – 43. Osula), Nottingham – Aston Villa 1:1 (38. Williams – 23. vlastní Murillo), Sunderland – Tottenham 1:0 (61. Mukiele), Chelsea - Manchester City 0:3 (51. O'Reilly, 57. Guéhi, 68. Doku).