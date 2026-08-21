Kozel: Výkonu si vážím. Chyběla nám lepší finální fáze, ale odveta je otevřená

Luboš Kozel měl po porážce 0:1 v úvodním zápase 4. předkola Konferenční ligy v Glasgow s Rangers smíšené pocity. Pětapadesátiletý trenér Jablonce považoval za důležité, že před domácí odvetou je pro jeho tým stále vše otevřené.
Kozel po těsné porážce neskrýval rozpaky. „Musím říct, že mám z utkání nakonec trochu smíšené pocity. Odehráli jsme tu slušné utkání. Vstoupili jsme do zápasu dobře a nedovolili domácím vytvořit si úvodní tlak. Postupně ale byli silnější na míči. Měli jsme štěstí při tyčce, ale dokázali jsme udržet remízový stav. Bohužel na začátku druhé půle jsme neuhlídali poměrně jednoduchou situaci a inkasovali jsme,“ uvedl Kozel.
„Celkově si našeho výkonu vážím, přehnaný strach tam z naší strany nebyl cítit. Zápas jsme drželi poměrně pod kontrolou. Těšíme se na odvetu, jsme v poločase. Spokojený jsem s tím, že to je před odvetou otevřené. Bylo tam plno velmi dobrých individuálních výkonů a náš tým obstál. Všichni odvedli dobrou práci. Bohužel v jeden moment všichni vypnuli, byla to chyba a domácí to hned potrestali,“ řekl trenér.
Nespokojený byl se závěrem zápasu po vyloučení domácího Camerona Devlina. „Hráli jsme přesilovku proti deseti, ale chyběl nám klid, abychom byli více nebezpeční. Domácí nás ještě mohli z brejku potrestat. Celkově nám chyběla lepší finální fáze. Poprvé v sezoně jsme nevstřelili branku, a proto odjíždíme s porážkou,“ uvedl Kozel.
Na Ibroxu sledovalo zápas necelých 35 tisíc diváků. „Přiznám se, že jsem to ani moc nevnímal. Ale když domácí něco udělali dobře, byl to hukot. Bylo to hezké a příjemné, v tu chvíli jsem neslyšel ani ty nejbližší,“ řekl jablonecký kouč s úsměvem.
Od odvety na Střelnici příští čtvrtek si hodně slibuje. „Doma jsme silní a sebevědomí. Prostor ke zlepšení v dalším zápase určitě máme. Věřím, že bude plný stadion. Sám jsem měl už tolik požadavků na lístky,“ dodal Kozel.