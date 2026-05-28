Kouč Glasner dopsal jednu pohádku. Crystal Palace dovedl k euforii, zamíří za Schickem?

Ještě v roce 2010 stál na pokraji krachu. Loni po 120 letech od založení klubu získal první velkou trofej, když zvítězil v FA Cupu, a ve středu se mohli jeho fanoušci poprvé radovat i ze zisku evropského poháru. Crystal Palace je na vrcholu a loučící se kouč hledal především slova díků.
Když se před šestnácti lety Crystal Palace zachraňoval ve druhé anglické lize, asi by nikoho nenapadalo, kam až se může posunout. Jenomže vzestup klubu z jihovýchodního Londýna ozdobil postup do Premier League a vloni i zisk první trofeje – FA Cupu, která mu zajistila pohárovou Evropu.
Původně měl Crystal Palace startovat v Evropské lize, ale kvůli propojení svého majitele s Lyonem musel o soutěž níž. Křivdu však nakonec proměnil v triumf.
Zápas proti Rayu Vallecano s minimem šancí rozhodl Jean-Philippe Mateta, který dostal do brány vyražený míč brankářem Bataljou. Crystal Palace vedení ubránil a po výsledku 1:0 vyhrál Konferenční ligu.
„Zasloužili jsme si to, bude trvat týden, než nám dojde, co jsme dokázali. Tohle je neuvěřitelná věc pro hráče i celý klub,“ prohlásil brankář Dean Henderson.
„Je to neuvěřitelné, ale dokázali jsme to. Dali jsme do toho všechno jako tým a i já jsem do toho dal všechno. Díky fanouškům, kteří nás stále a všude podporují,“ řekl v podobném duchu i šťatsný střelec Mateta po utkání pro TNT Sports.
Crystal Palace slavil a také se loučil – s rakouským trenérem Oliverem Glasnerem. „Musím poděkovat hráčům, fanouškům. Je to pro mne neuvěřitelný den, který můžu tady v Lipsku sdílet se svou rodinou. Je to fantastický den, takže ještě jednou musím poděkovat hráčům, kteří odvedli parádní práci,“ prohlásil.
„Co bude dál? Kdo mě zná, tak ví, že až do konce sezony jsem nepřemýšlel o ničem jiném než o finále. Zatím vím jenom to, že teď si dám s hráči pár piv a zítra se vrátím do Londýna,“ uvedl Glasner. „Asi si ani neuvědomuji, že to byl pro mě poslední zápas v Crystal Palace. Je to konec jedné kapitoly, další budou následovat,“ podotkl kouč, který by podle spekulací tisku mohl zamířit do Bayeru Leverkusen.
V Selhurst Parku by ho měl nahradit Španěl Andoni Iraola, který v minulosti vedl právě Rayo Vallecano.