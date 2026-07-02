Kouč Belgičanů Garcia po obratu: Přepsali jsme historii, vychutnáme si naši remontadu

Udělal dva odvážné tahy, když stáhnul opory. Další dvě opory o hydratační pauze usmířil. Belgickému trenérovi Rudi Garciovi se zkrátka podařilo nakopnout tým k obratu proti Senegalu. Výhra 3:2 po prodloužení v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa může podle Garcii mužstvo posílit a ještě více semknout. Na tiskové konferenci si pochvaloval, že rudí ďáblové nevídaným comebackem přepsali historii světového šampionátu.
Pro Belgii se utkání v Seattlu nevyvíjelo dobře, od 51. minuty prohrávala už 0:2 a Senegalci směřovali ke zdánlivě pohodovému postupu. V 86. minutě však snížil střídající Romelu Lukaku a za dalších 161 sekund vyrovnal kapitán Youri Tielemans, který v páté nastavené minutě prodloužení po proměněné penaltě poslal svůj tým mezi 16 nejlepších celků.
„Fotbal je o emocích a tenhle večer jsme jich měli hodně. Když prohráváte 0:2 po více než 80 minutách, není nikdy jednoduché to otočit a vyhrát. Hráčům jsem ale o pauze na pití řekl, že třetí gól musíme dát my a pak bude všechno možné. To se nám povedlo a otevřelo to zápas,“ uvedl Garcia. O hydratační pauze dokonce musel usmiřovat znesvářené opory Youri Tielemanse a Leandra Trossarda.
V 56. minutě navíc odvážně stáhl ze hřiště Kevina de Bruyneho a Jérémyho Dokua. Věří, že jeho výběr bude z obratu těžit. „Je to situace, která může tým posílit a ještě více semknout. Hráčům pomůže uvědomit si, že dokud nezazní závěrečný hvizd, může se stát spousta věcí, jak jsme předvedli,“ prohlásil francouzský kouč.
Rudí ďáblové jako první tým na MS odvrátili v normální hrací době porážku, přestože po 85 minutách prohrávali o dvě branky. „Přišel jsem sem před 18 měsíci, protože věřím, že v tomto týmu je kvalita. Není to nejlepší tým všech dob, ale teď jsme přepsali historii. Ještě jsme nic nevyhráli, postoupili jsme do osmifinále a uvidíme, co bude dál. Vychutnáme si naše vítězství a naši remontadu,“ řekl Garcia s odkazem na osmifinále Ligy mistrů z roku 2017. V něm Barcelona prohrála úvodní duel na hřišti PSG 0:4, v odvetě jej ale rozdrtila 6:1 a postoupila.
O čtvrtfinále si Belgičané zahrají v úterý od 2:00 SELČ s jedním ze tří pořadatelů turnaje USA. Duel se uskuteční opět na seattleském stadionu Lumen Field, kde se rudí ďáblové představí už potřetí. Jejich největším úspěchem je bronz z roku 2018.