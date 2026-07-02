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Fotbal

Kouč Belgičanů Garcia po obratu: Přepsali jsme historii, vychutnáme si naši remontadu


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Udělal dva odvážné tahy, když stáhnul opory. Další dvě opory o hydratační pauze usmířil. Belgickému trenérovi Rudi Garciovi se zkrátka podařilo nakopnout tým k obratu proti Senegalu. Výhra 3:2 po prodloužení v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa může podle Garcii mužstvo posílit a ještě více semknout. Na tiskové konferenci si pochvaloval, že rudí ďáblové nevídaným comebackem přepsali historii světového šampionátu.

Pro Belgii se utkání v Seattlu nevyvíjelo dobře, od 51. minuty prohrávala už 0:2 a Senegalci směřovali ke zdánlivě pohodovému postupu. V 86. minutě však snížil střídající Romelu Lukaku a za dalších 161 sekund vyrovnal kapitán Youri Tielemans, který v páté nastavené minutě prodloužení po proměněné penaltě poslal svůj tým mezi 16 nejlepších celků.

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Sestřih a ohlas utkání Belgie – Senegal
Zdroj: ČT sport

„Fotbal je o emocích a tenhle večer jsme jich měli hodně. Když prohráváte 0:2 po více než 80 minutách, není nikdy jednoduché to otočit a vyhrát. Hráčům jsem ale o pauze na pití řekl, že třetí gól musíme dát my a pak bude všechno možné. To se nám povedlo a otevřelo to zápas,“ uvedl Garcia. O hydratační pauze dokonce musel usmiřovat znesvářené opory Youri Tielemanse a Leandra Trossarda.

V 56. minutě navíc odvážně stáhl ze hřiště Kevina de Bruyneho a Jérémyho Dokua. Věří, že jeho výběr bude z obratu těžit. „Je to situace, která může tým posílit a ještě více semknout. Hráčům pomůže uvědomit si, že dokud nezazní závěrečný hvizd, může se stát spousta věcí, jak jsme předvedli,“ prohlásil francouzský kouč.

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Tielemans rozhodl v prodloužení o postupu Belgie z penalty
Zdroj: ČT sport

Rudí ďáblové jako první tým na MS odvrátili v normální hrací době porážku, přestože po 85 minutách prohrávali o dvě branky. „Přišel jsem sem před 18 měsíci, protože věřím, že v tomto týmu je kvalita. Není to nejlepší tým všech dob, ale teď jsme přepsali historii. Ještě jsme nic nevyhráli, postoupili jsme do osmifinále a uvidíme, co bude dál. Vychutnáme si naše vítězství a naši remontadu,“ řekl Garcia s odkazem na osmifinále Ligy mistrů z roku 2017. V něm Barcelona prohrála úvodní duel na hřišti PSG 0:4, v odvetě jej ale rozdrtila 6:1 a postoupila.

O čtvrtfinále si Belgičané zahrají v úterý od 2:00 SELČ s jedním ze tří pořadatelů turnaje USA. Duel se uskuteční opět na seattleském stadionu Lumen Field, kde se rudí ďáblové představí už potřetí. Jejich největším úspěchem je bronz z roku 2018.

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