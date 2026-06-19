Koné má po děsivém zákroku nadvakrát zlomenou nohu, k potyčce nebylo daleko

Běžela 54. minuta zápasu Kanady s Katarem, když do domácího Ismaëla Koného ošklivě zajel Katařan Ásim Madibú. Hned bylo zřetelné, že je zle, hra se na dlouhou dobu zastavila a málem došlo k potyčce mezi lavičkami. Po vyšetření vyšlo najevo, že dvacetiletý kanadský útočník utrpěl dvojitou zlomeninu levé nohy a musí na operaci.
Na premiérové vítězství Kanady na mistrovství světa padl stín. „Stalo se to přímo před střídačkou. Všichni jsme to slyšeli. Slyšeli jsme, jak kosti praskly,“ řekl trenér Kanady Jesse Marsch.
Zatímco čtyřiadvacetiletý Konaté zamířil do nemocnice, Madibú dostal po zásahu videorozhodčího červenou kartu. Katar už v prvním poločase přišel o vyloučeného Humáma Ahmada a nakonec utrpěl debakl 0:6.
Marsch ocenil, že Madibú se přišel Konému omluvit. „Jemu nic nevyčítám. Ale nechápu reakci katarské lavičky. Po červené kartě se chtěli prát, přitom šlo o jasný faul, který zlomil našemu hráči nohu,“ dodal kouč.
Útočník Jonathan David, který se na vysoké výhře podílel třemi góly, už tolik pochopení pro Madibúa neměl. „Nemá smysl jít do souboje, když nemůžete hrát míč. Chtěl mu prostě ublížit,“ prohlásil.
Kanada se prvního vítězství dočkala při třetí účasti na mistrovství světa. Po úvodní remíze 1:1 s Bosnou má Marschův výběr čtyři body a skoro jistý postup. Skupinu domácí uzavřou zápasem se Švýcarskem, Katar nastoupí proti Bosně a Hercegovině.