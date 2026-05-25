Komise rozhodčích potvrdila rozhodnutí sudího: Dukla penaltu kopat neměla

Hodně diskutovanou situaci v zápase o udržení v první fotbalové lize mezi Duklou a Baníkem Ostrava posudila komise rozhodčích FAČR stejně jako sudí Karel Rouček. Ten v klíčovém momentu sobotního zápasu Duklu nepoškodil, když na začátku druhého poločasu za stavu 1:0 pro hosty z Ostravy správně nenařídil pokutový kop pro Pražany. Komise také posvětila červenou kartu pro libereckého Martina Rýzka v utkání v Jablonci.
Na Julisce ve 49. minutě upadl ve vápně Dominik Hašek po souboji s ostravským kapitánem Michalem Frydrychem. Rouček nechal hru pokračovat a nezasáhl ani videorozhodčí. Baník na Julisce poté dal ještě dvě branky, zvítězil hladce 3:0 a odsoudil k poslední příčce a přímému sestupu Duklu.
„Rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. V souboji o míč došlo k minimálnímu kontaktu mezi hráčem Baníku Frydrychem a hráčem Dukly Haškem. Tento kontakt nezpůsobil pád domácího hráče, a proto se o pokutový kop nejednalo,“ vysvětlila komise ve videu.
V nedělním utkání v Jablonci po necelé čtvrthodině hry upadl unikající Jan Chramosta po souboji s Rýzkem a sudí Vojtěch Opočenský libereckého zadáka vyloučil. Domácí v dlouhé přesilovce ovládli podještědské derby poměrem 2:1.
„Obránce Liberce Rýzek svojí pravou nohou zezadu lehce přišlápl hráče Jablonce Chramostu, který v plné rychlosti běžel sám na brankáře. Dle našeho názoru rozhodčí správně nařídil přímý volný kop za podražení a hráče Liberce vyloučil za zmaření zjevné brankové možnosti. Jednalo se však o hraniční situaci. Pokud by rozhodčí přímý kop na hrací ploše nenařídil, VAR (videorozhodčí) by v tomto případě neměl intervenovat,“ mínila komise.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně. Z uplynulého posledního kola prvoligové nadstavby zvolili novináři jen dvě situace.