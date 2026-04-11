Arsenal padl po osmi kolech

Fotbalisté Arsenalu prohráli doma v 32. kole anglické ligy proti Bournemouthu 1:2. Lídr tabulky zaváhal po osmi kolech a jeho náskok se může zmenšit na šest bodů. Druhý Manchester City má aktuálně devítibodovou ztrátu, dvě utkání k dobru a v neděli se představí na hřišti šesté Chelsea.
Bournemouth se ujal vedení brzkým gólem v 17. minutě, kdy se podesáté v sezoně trefil Francouz Kroupi. Švédský kanonýr Gyökeres sice deset minut před přestávkou vyrovnal z penalty nařízené za ruku a vylepšil si bilanci na 12 branek v sezoně, ale další gól už Arsenal nepřidal. Naopak v 74. minutě potrestal chybu domácí obrany anglický reprezentant Alex Scott.
Bournemouth od začátku ledna drží v lize 12 zápasů neporazitelnost, nyní tříbodovým ziskem ukončil sérii pěti remíz a živí naději na účast v evropských pohárech. V neúplné tabulce jej dělí od Chelsea tři body.
Výsledky 32. kola anglické fotbalové ligy
Arsenal – Bournemouth 1:2 (35. Gyökeres z pen. – 17. Kroupi, 74. Scott),
16:00 Brentford – Everton, Burnley – Brighton,
18:30 Liverpool – Fulham.