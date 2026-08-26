Karviná senzačně podlehla Kozlovicím a MOL Cup neobhájí

Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí triumf v domácím poháru. Už ve 2. kole překvapivě prohráli na hřišti divizních Kozlovic 4:5 na penalty poté, co po 90 minutách skončil zápas 1:1. Osmnáctiletý útočník Vít Škrkoň pomohl nevídanými sedmi góly k jasné výhře Ostravy 9:0 na hřišti divizní Sparty Brno. Český mládežnický reprezentant už v první půli zaznamenal pět tref, další dvě přidal po přestávce. Nováček první ligy Zbrojovka Brno zvítězila dokonce 10:0 na půdě divizního Frýdlantu nad Ostravicí. Do 3. kola postoupilo dalších šest mužstev z nejvyšší soutěže – Mladá Boleslav, Liberec, Teplice, Pardubice, Slovácko a Artis Brno.
Svěřenci karvinského trenéra Romana Westa vedli od 12. minuty, outsider ale srovnal po více než hodině hry. Na řadu přišel penaltový rozstřel, v němž neuspěli dva domácí hráči, zatímco na straně favorita dokonce tři.
Slezané v květnovém finále domácího poháru porazili Jablonec a získali první trofej v klubové historii. O měsíc později byli kvůli účasti v korupční kauze přeřazeni do druhé ligy. Karviná začala cestu MOL Cupem už v 1. kole, kde si s divizním Brumovem poradila 4:0. Na dalšího soupeře ze čtvrté nejvyšší soutěže však nestačila.
Škrkoň si na půdě brněnské Sparty otevřel střelecký účet v 11. minutě. Krátce nato na něj proměněnou penaltou navázal Jurečka, zbylé čtyři branky prvního poločasu obstaral Škrkoň. Na zkompletování prvního hattricku potřeboval čtvrt hodiny, celkem mu na sedm zásahů stačilo 56 minut. Kromě něj se ve druhém dějství prosadil střídající Šancl.
Zbrojovka proti Frýdlantu v obou poločasech dala po pěti brankách. Po dvou gólech dali Kanakimana, Velich a střídající Gjorgievski s Granečným.
Semifinalista posledního ročníku MOL Cupu Mladá Boleslav zvítězila na hřišti Meteoru Praha ze čtvrté ligy 4:0. Naopak divizní Křimice nadělaly potíže Teplicím, které vyhrály 2:1. Na postup se proti dalšímu diviznímu soupeři nadřelo i Slovácko. Tým z Uherského Hradiště rovněž uspěl 2:1, rozdílovou trefu si až v 85. minutě připsal Dolžnikov.
Pardubice, Artis a Liberec zvítězily venku 2:0. Pardubice uspěly v Písku a na šestý pokus poprvé v soutěžní sezoně vyhrály. Další brněnský nováček nejvyšší soutěže Artis zvítězil na hřišti jiného třetiligového mužstva Uherského Brodu. Liberecký Slovan si zase poradil s divizními Přepeřemi.
Celky z první ligy si uchovaly stoprocentní bilanci, do 3. kola jich postoupilo všech deset – Zlín a Bohemians 1905 šly dál už v úterý. Pětice pohárových účastníků, tedy Hradec Králové, Jablonec, Plzeň a pražské týmy Slavia a Sparta, stejně jako vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony nejvyšší soutěže Sigma Olomouc zasáhne do hry až ve třetím kole.
Výsledky 2. kola českého fotbalového poháru MOL Cup
Výsledky 2. kola českého fotbalového poháru MOL Cup
Meteor Praha – FK Mladá Boleslav 0:4 (0:3)
Branky: 11. Buryán, 23. Mareš, 29. Letenay, 86. Šubert.
Sestava M. Boleslavi: Vorel – Mareš, Králik (46. Donát), Harušťák (56. Havran), Zachoval – Grygar, Pech (56. Zíka) – Buryán, Langhamer (56. Šubert), Kolářík (68. Teterja) – Letenay. Trenér: Majer.
Písek – FK Pardubice 0:2 (0:2)
Branky: 35. Vinícius, 42. Mahuta z pen.
Sestava Pardubic: Šerák – Reil, Sljubyk, Traoré (66. Hlavatý), Saarma (46. Icha) – Řezníček (81. Smékal), Jelínek (46. Simon) – Samuel (63. Nedvěd), Zima, Mahuta – Vinícius (74. Botos). Trenér: Trousil.
Přepeře – Slovan Liberec 0:2 (0:1)
Branky: 5. Soliu, 81. Zyba z pen.
Sestava Liberce: Pešl – Juliš, Faye, Drakpe (62. Bužek), Basiladze – Stránský, Zyba – Soliu (46. Hodouš), Kušej (62. Lexa), Baboula (72. Sychra) – Mašek (46. Dulay). Trenér: Fodrek.
Uherský Brod – Artis Brno 0:2 (0:1)
Branky: 18. Jeřábek, 58. Alégué.
Sestava Artisu: Kašík – Harazim, Jeřábek, Fully, Fulnek – Petrák (59. Pojezný) – Alégué (59. Labík), Samek, Sylla (59. Pospíšil), Vukadinovič (80. Sokol) – Toula (70. Ndiaye). Trenér: Nádvorník.
Sparta Brno – Baník Ostrava 0:9 (0:6)
Branky: 11., 24., 26., 34., 41., 63. a 67. Škrkoň, 16. Jurečka z pen., 61. Šancl.
Sestava Ostravy: Budinský – Skyba (46. Míček), Chaluš, Djačuk – Bewene (46. Kmeť), Boula (46. Musák), Planka, Holzer – Kubala (46. Šancl) – Jurečka (46. Gilbert), Škrkoň. Trenér: R. Skuhravý.
Frýdlant nad Ostravicí – Zbrojovka Brno 0:10 (0:5)
Branky: 6. a 33. Kanakimana, 11. a 88. Velich, 51. a 80. Granečný, 64. a 65. Gjorgievski, 16. Langer, 45. Vachoušek.
Sestava Zbrojovky: Prodělal – Penxa, Hunal (70. Kaká), Břečka, Zmrhal – Ševčík, Langer (46. Rymarenko) – Kanakimana (61. Žitný), Saal (61. Gjorgievski), Vachoušek (46. Granečný) – Velich. Trenér: Svědík.
Křimice – FK Teplice 1:2 (0:1)
Branky: 65. Kraml – 17. Jukl, 75. Fortelný.
Sestava Teplic: Lichtenberg – Švanda, Taraduda, Večerka (63. Vientiess), Harušťák – Kodeš (70. Fortelný), Jukl (63. Náprstek) – Hopi (86. Bílek), D. Mareček, Krejčí (46. Auta) – Zlatohlávek (46. Kozák). Trenér: Frťala.
Velká Bíteš – 1. FC Slovácko 1:2 (0:1)
Branky: 54. Pfeffer – 37. Kostadinov, 85. Dolžnikov.
Sestava Slovácka: Halouska – Slončík, Král, Alabi (72. Behiratche) – Ndubuisi (64. Juroška), Kostadinov (64. Hruška), Sosseh, Blahút – Dolžnikov, Marinelli (46. Šviderský) – Niarchos (64. Horský). Trenér: Jelínek.
Kozlovice – MFK Karviná 1:1 (0:1), na penalty 5:4; Most-Souš – Příbram 1:1 (0:0), na penalty 3:4; Sokolov – Vlašim 0:3 (0:2), Admira Praha – Táborsko 0:4 (0:0), Domažlice – Kladno 3:4 (2:1), Benátky nad Jizerou – Neratovice-Byškovice 1:1 (1:0), na penalty 4:5; Králův Dvůr – Loko Praha 4:1 (1:0), Všechovice – Prostějov 0:3 (0:1), Vsetín – Kroměříž 2:1 (0:0), Bzenec-Vracov – Třinec 1:4 (0:4), Vítkovice – Polanka nad Odrou 1:1 (0:1), na penalty 5:4; Zábřeh – Havířov 0:4 (0:1).
Úterní zápasy
Uničov – FC Zlín 0:2 (0:1)
Branky: 16. Poznar z pen., 90.+4 Appiah.
Sestava Zlína: Dostál – Gaži (89. Appiah), Kukučka, Křapka, Grygera – Mukuba, Hellebrand (79. Nombil) – Ulbrich, Cupák (70. Pišoja), Fojtů (79. Bartošák) – Poznar (46. Kanu). Trenér: Červenka.
Zápy – Bohemians Praha 1905 2:3 (2:2)
Branky: 12. Šulc, 45.+2 Kuchař – 15. Krobot, 31. Vala, 65. Almási.
Sestava Bohemians: Reichl – Heidenreich (62. Havel), Vondra, Javorček – Banda, Smrž (46. Květ), Černý, Kovařík – Mikuda (62. Čermák), Vala (62. Zeman) – Krobot (62. Almási). Trenér: Veselý.
Varnsdorf – Ústí nad Labem 0:0, na penalty 4:3, Horní Ředice – Dukla Praha 0:5 (0:3), Motorlet Praha – Jihlava 0:3 (0:2), Hluboká nad Vltavou – Viktoria Žižkov 0:2 (0:1).