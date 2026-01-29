Olympique Lyon i bez odpočívajícího Pavla Šulce vyhrál ligovou fázi Evropské ligy. O vítězství 4:2 nad PAOK Soluň rozhodl v závěru vítězným gólem a asistencí na čtvrtou branku Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi osmičku přímých postupujících do osmifinále se vešla i portugalská Braga. Lukáš Horníček vychytal při remíze 0:0 v Deventeru šestou nulu v soutěži.
Trenér Lyonu Fonseca už s jistotou postupu nechal odpočívat Pavla Šulce, který doléčoval drobné zranění. A bez svého nejproduktivnějšího střelce domácí dlouho nemohli překonat brankáře Tiftise, který znovu dostal přednost před Jiřím Pavlenkou.
Naopak jejich nejlepší obranu v soutěži, která dosud inkasovala jen tři góly, překonal po dvaceti minutách Jakumakis. Obrat zařídili sedmnáctiletý Himbert a o rok starší Merah, pro oba to byly premiérové góly v lyonském dresu.
Od 40. minuty hráli hosté v deseti bez vyloučeného Konstanteliase, ale přesto dokázali vyrovnat. Výhru měl na kopačce Karabec, z pokutového kopu však trefil jen břevno.
Své zaváhání tři minuty před koncem napravil a v nastavení ještě stihl připravit čtvrtou branku pro dalšího mladíka – sedmnáctiletého Angličana Gomese.
Aston Villa už měla také postup v kapse, a tak trenér Emery dal šanci náhradníkům, oproti nedělní výhře v Newcastlu udělal doma proti Salcburku hned šest změn.
Nově složená obrana několikrát chybovala a Konaté z Pobřeží slonoviny a Yeo z Mali toho využili. Největší favorit podle sázkových kanceláří ale ještě stihl otočit na 3:2 a uhájit druhou příčku.
Třetí místo v tabulce obsadil dánský Midtjylland, který prošel do hlavní fáze přes tři předkola a s 18 góly měl nejproduktivnější útok v soutěži. I při výhře 2:0 nad Záhřebem chyběl dlouhodobě zraněný Adam Gabriel.
AS Řím od nečekané domácí prohry s Plzní ve 3. kole všechna utkání vyhrál, série skončila na půdě Panathinaikosu, který může být příštím soupeřem Plzně.
Po čtvrthodině hosté přišli o vyloučeného obránce Manciniho. Početní výhodu využil Argentinec Taborda, ale polský obránce Ziolkowski srovnal na 1:1, a udržel tak Římany na osmé příčce.
Na tu už nedosáhla Boloňa v obraně s Martinem Vitíkem, který se po zranění vrátil do základní sestavy. Porazila sice poslední Maccabi Tel Aviv na neutrálním hřišti v Srbsku 3:0, přesně mířili Angličan Rowe, Orsolin a Pobega, ale na přímý postup to nestačilo.
Horníček v nizozemském Deventeru neměl moc práce. Domácí Go Ahead Eagles, kteří už neměli šanci na postup, ho ani jednou neohrozili.
Ani portugalský tým toho dopředu moc nepředvedl, a tak největší vzrušení v hledišti obstaral obrovský ohňostroj, kvůli němuž začal druhý poločas se zpožděním.
Dosud neporažený Ferencváros Budapešť kapituloval na hřišti Nottinghamu Forest a vypadl z první osmičky. Vlastní gól otevřel cestu k porážce 0:4, další dvě branky zařídil Brazilec Jesus.
Poprvé vyšel naprázdno i Freiburg, v Lille dohrával bez vyloučeného Eggesteina a v nastavení ho o neporazitelnost připravila penalta, kterou proměnil Giroud. Plzeň tak prošla jako jediná celou skupinovou fází bez porážky.
Celtic Glasgow zdolal Utrecht 4:2 a udržel se na postupové pozici. Už v úvodní dvacetiminutovce přinesli rozhodnutí Nygren, vlastní gól a penalta, kterou proměnil Belgičan Engels.
Únorové první kolo vyřazovací části si může zahrát i Tomáš Čvančara, který do Skotska přišel nedávno na hostování z Mönchengladbachu.
Nejlepším střelcem se stal Srb Stanič z Ludogorce a jeho sedmý gól v zápase s Nice udržel bulharského mistra ve hře. Na pokračování se tak může těšit i Filip Kaloč, který byl jen na lavičce domácích, ale soutěž pro něj ještě nekončí.
Stuttgart rozdrtil v minulém ročníku Ligy mistrů Young Boys Bern 5:1, tentokrát už v osmé minutě vedl 2:0, ale švýcarský tým, v němž byl Dominik Pech jen mezi náhradníky, dokázal vyrovnat. V závěru však inkasoval třetí gól a skončil těsně pod čarou postupu.
V pátečním osudí bude chybět i Feyenoord Rotterdam. Jeho trenér van Persie byl v roce 2002 při tom jako hráč, když v Rotterdamu slavili triumf v tehdejším Poháru UEFA, ale své svěřence přes nástrahy skupinové fáze nepřevedl. Na trávníku španělského Betisu Feyenoord prohrál už šestý zápas, tentokrát 1:2.
Loučí se také Glasgow Rangers a loňské čtvrtfinále si nezopakují. V Portu sice začali dobře, když hned v úvodu hlavičkoval do sítě Francouz Gassama, ale tři góly v rozpětí patnácti minut je zlomily.
Mezi vyřazenými jsou i další týmy, které před sezonou myslely výš, protože hrály předkola Ligy mistrů – Štýrský Hradec, Salcburk, rumunský FCSB s brankářem Lukášem Zimou nebo Nice. Malmö, které poslalo v předkole Sigmu Olomouc o patro níž do Konferenční ligy, skončilo předposlední.
Výsledky 8. kola ligové fáze Evropské ligy
Basilej – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
Branka: 39. Panoš.
Aston Villa – Salcburk 3:2 (0:1)
Branky: 65. Rogers, 76. Mings, 87. Jimoh-Aloba – 33. Konaté, 49. Yeo.
Betis Sevilla – Feyenoord Rotterdam 2:1 (2:0)
Branky: 17. Antony, 32. Ezzalzúlí – 77. Tengstedt.
Celtic Glasgow – Utrecht 4:2 (3:1)
Branky: 6. Nygren, 10. vlastní Viergever, 19. Engels z pen., 66. Trusty – 44. De Wit, 62. Blake.
CZ Bělehrad – Celta Vigo 1:1 (0:0)
Branky: 89. Duarte – 87. López.
FC Porto – Glasgow Rangers 3:1 (3:1)
Branky: 27. Mora, 36. Moura, 41. vlastní Fernandez – 6. Gassama.
FCSB – Fenerbahce Istanbul 1:1 (0:1)
Branky: 71. Cisotti – 19. Yüksek.
Go Ahead Eagles – Braga 0:0
Genk – Malmö 2:1 (1:1)
Branky: 45. Heymans z pen., 82. Karetsas – 4. Ali.
Lille – Freiburg 1:0 (0:0)
Branka: 90.+2 Giroud z pen. ČK: 74. Eggestein (Freiburg).
Ludogorec Razgrad – Nice 1:0 (1:0)
Branka: 42. Stanič.
Olympique Lyon – PAOK Soluň 4:2 (1:1)
Branky: 34. Himbert, 55. Merah, 88. Karabec, 90.+3 Gomes – 20. Jakumakis, 67. Meïté. ČK: 41. Konstantelias (PAOK).
Maccabi Tel Aviv – Boloňa 0:3 (0:1)
Branky: 35. Rowe, 47. Orsolini, 90.+4 Pobega.
Midtjylland – Dinamo Záhřeb 2:0 (0:0)
Branky: 49. Čo Ku-song, 74. Bak.
Nottingham Forest – Ferencváros Budapešť 4:0 (2:0)
Branky: 21. a 55. Igor Jesus, 17. vlastní Ötvös, 90. McAtee z pen.
Panathinaikos Atény – AS Řím 1:1 (0:0)
Branky: 58. Taborda – 80. Ziólkowski. ČK: 15. Mancini (AS Řím).
Sturm Štýrský Hradec – Brann Bergen 1:0 (0:0)
Branka: 85. Kiteišvili.
Stuttgart – Young Boys Bern 3:2 (2:1)
Branky: 6. Undav, 7. Demirovič, 90. Andrés – 42. Gigovič, 57. Lauper.