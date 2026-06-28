Kanada jako první pořadatel v historii odehraje zápas MS mimo své území

Kanada a Jihoafrická republika se představí v úvodním duelu vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Pro oba týmy půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu, Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Země javorového listu jako první pořadatel v historii MS odehraje zápas mimo své území.
Zbylé dvě hostitelské země Mexiko a USA své skupiny ovládly a na úvodní vyřazovací boje zůstávají doma. Kanada si utkáním na americké půdě zapíše neobvyklý unikát.
Kdyby ve skupině B skončila první, pokračovala by ve Vancouveru. Po porážce se Švýcarskem v závěrečném duelu se však musela stěhovat.
Trenér Jesse Marsch vidí i pozitiva. „Existuje i určitý přínos v eliminaci rozptýlení a cirkusu kolem týmu, i když jsme si domácí publikum opravdu užili. Trénink bude spíš o regeneraci, rehabilitaci a následném načerpání energie,“ uvedl kouč.
„Je nám líto, že vás musíme opustit. Ale vy nemusíte opouštět nás,“ vzkázal tým fanouškům. „Samozřejmě bychom rádi zůstali ve Vancouveru, ale hrajeme v Los Angeles, ne na Marsu nebo někde jinde. Očekávám, že tam dorazí početná skupina kanadských fanoušků,“ řekl obránce Alistair Johnston.
Kdyby si Česko vedlo lépe ve skupině A, mohlo být v pavouku turnaje místo týmu „Bafana Bafana“. Jenže zatímco Češi po vzájemné remíze podlehli Mexiku a už jsou doma, Jihoafričané nečekaně zdolali Koreu a postupem z druhé příčky se postarali o velké překvapení.
„Jsem velmi hrdý na výkon svého týmu a myslím, že jsme dali odpověď všem velkým kritikům z posledních týdnů, kteří si mysleli, že musíme něco změnit,“ uvedl trenér Hugo Broos.
Kanaďané doufají, že by poprvé na turnaji mohl nastoupit kapitán Alphonso Davies, který kvůli zranění ve skupině nehrál.
„Může mít velký dopad, jak fyzicky, tak fotbalově, ale také psychicky a psychologicky, pokud bychom měli zpět našeho kapitána a nejlepšího hráče,“ řekl Marsch.
Jeho protějšek Broos už má k dispozici klíčového záložníka Teboha Mokoenu, ale zkušený tvůrce hry Themba Zwane si odpyká poslední část třízápasového trestu za červenou kartu proti Mexiku.