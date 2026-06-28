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Kanada jako první pořadatel v historii odehraje zápas MS mimo své území


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kanada a Jihoafrická republika se představí v úvodním duelu vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Pro oba týmy půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu, Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Země javorového listu jako první pořadatel v historii MS odehraje zápas mimo své území.

Zbylé dvě hostitelské země Mexiko a USA své skupiny ovládly a na úvodní vyřazovací boje zůstávají doma. Kanada si utkáním na americké půdě zapíše neobvyklý unikát.

Kdyby ve skupině B skončila první, pokračovala by ve Vancouveru. Po porážce se Švýcarskem v závěrečném duelu se však musela stěhovat.

Trenér Jesse Marsch vidí i pozitiva. „Existuje i určitý přínos v eliminaci rozptýlení a cirkusu kolem týmu, i když jsme si domácí publikum opravdu užili. Trénink bude spíš o regeneraci, rehabilitaci a následném načerpání energie,“ uvedl kouč.

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Sestřih utkání Švýcarsko – Kanada
Zdroj: ČT sport

„Je nám líto, že vás musíme opustit. Ale vy nemusíte opouštět nás,“ vzkázal tým fanouškům. „Samozřejmě bychom rádi zůstali ve Vancouveru, ale hrajeme v Los Angeles, ne na Marsu nebo někde jinde. Očekávám, že tam dorazí početná skupina kanadských fanoušků,“ řekl obránce Alistair Johnston.

Kdyby si Česko vedlo lépe ve skupině A, mohlo být v pavouku turnaje místo týmu „Bafana Bafana“. Jenže zatímco Češi po vzájemné remíze podlehli Mexiku a už jsou doma, Jihoafričané nečekaně zdolali Koreu a postupem z druhé příčky se postarali o velké překvapení.

„Jsem velmi hrdý na výkon svého týmu a myslím, že jsme dali odpověď všem velkým kritikům z posledních týdnů, kteří si mysleli, že musíme něco změnit,“ uvedl trenér Hugo Broos.

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Sestřih utkání JAR – Jižní Korea
Zdroj: ČT sport

Kanaďané doufají, že by poprvé na turnaji mohl nastoupit kapitán Alphonso Davies, který kvůli zranění ve skupině nehrál.

„Může mít velký dopad, jak fyzicky, tak fotbalově, ale také psychicky a psychologicky, pokud bychom měli zpět našeho kapitána a nejlepšího hráče,“ řekl Marsch.

Jeho protějšek Broos už má k dispozici klíčového záložníka Teboha Mokoenu, ale zkušený tvůrce hry Themba Zwane si odpyká poslední část třízápasového trestu za červenou kartu proti Mexiku.

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