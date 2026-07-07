Kairinen odešel ze Sparty k obhájcům řeckého titulu AEK Athény

Kaan Kairinen po třech a půl letech opustil pražskou Spartu a přestoupil do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Athény. S letenským týmem vyhrál finský záložník dva tituly a jeden domácí pohár, postoupil s ním i do Ligy mistrů. V novém působišti podepsal čtyřletou smlouvu.
Sedmadvacetiletý Kairinen přišel do Sparty v polovině sezony 2022/23 a ihned se zařadil mezi opory. Pražanům v úvodním půlroce pomohl k prvnímu titulu po devíti letech a v dalším ročníku k jeho obhajobě, navíc k němu přidal triumf v MOL Cupu, čímž poprvé od roku 2014 dovršil letenský tým double.
Následně Kairinen přispěl k účasti v elitní Lize mistrů, kam se sparťané dostali po 19 letech přes tři předkola. V hlavní fázi „milionářské“ soutěže uhráli v osmi zápasech čtyři body. V obou zápasech, v nichž bodovali, tedy proti Slacburku a Stuttgartu, se Kairinen zapsal mezi střelce.
Ve Spartě odehrál 151 soutěžních utkání s bilancí sedmi branek a 24 asistencí, z toho 103 startů si připsal v české lize. Ve finské reprezentaci má na kontě 28 zápasů a jeden gól. Kairinen dříve nastupoval i za Midtjylland, Inter Turku nebo HJK Helsinky.