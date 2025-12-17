Fotbal

SESTŘIHJuventus v Lize mistryň nestačil doma na rudé ďáblice


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport
Sestřih utkání Ligy mistryň UEFA: Juventus Turín – Manchester United
Zdroj: ČT sport

Fotbalistky Juventusu Turín podlehly v Lize mistryň doma Manchesteru United 0:1 a klesly v tabulce na osmé místo za Real Madrid. Jejich dnešní soupeřky jsou šesté. Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea a Bayern na prvních čtyřech místech si zajistily přímý postup do čtvrtfinále.

Hráčky United se ujaly vedení v 18. minutě gólem Jess Parkové. Ta se tak stala první hráčkou, která v ženské klubové soutěži skórovala jak za Manchester United, tak i za Manchester City.

Od vstřeleného gólu měly hráčky United více ze hry a vypracovaly si několik šancí. Ve 25. minutě už mohly vést o dvě branky, ale gólmanka Juventusu Pauline Peyraudová-Magninová skvělým zákrokem vychytala svou krajanku Melvine Malardovou.

Ve druhém poločase kvůli častým přerušením, zbytečnému zdržování ze strany Manchesteru a nepřesnostem na obou stranách ztratila hra plynulost. Další gól už nepadl a United si odvážejí tři body za zasloužené vítězství. Juventus utrpěl druhou porážku v turnaji a první na domácím hřišti.

Hráčkou utkání byla vyhlášena střelkyně jediného gólu Jess Parková.

Další výsledky:

AS Řím – St. Pölten 6:1, Bayern – Vålerenga 3:0, Leuven – Arsenal 0:3, OL Lyonnes – Atl. Madrid 4:0, Paris FC – Barcelona 0:2, Benfica – PSG 1:1, Twente – Real Madrid 1:1, Wolfsburg – Chelsea 1:2

123 minut
Záznam utkání Ligy mistryň Juventus Turín – Manchester United
Zdroj: ČT sport

