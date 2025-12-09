Fotbalistky Realu Madrid porazily na domácí půdě v Lize mistryň VfB Wolfsburg 2:0. Real se tak vyhoupl na třetí místo tabulky, Wolfsburg je pátý a zaznamenal první utkání v sezoně, v němž nedal gól.
Po několika úvodních šancích na obou stranách se v 19. minutě po rohu ujal Real vedení gólem Maríe Méndezové. Wolfsburg se následně dostal pod mírný tlak, vázla mu kombinace a nemohl dostat přes střední pásmo.
V první minutě nastavení byla po druhé žluté kartě vyloučena Maëlle Lakrarová a Madrid dohrával v deseti. Wolfsburg následně před přestávkou nevyužil jednu z mála svých šancí.
V 67. minutě zvyšovala na 2:0 Linda Calcedová. Wolfsburg prakticky celé utkání tahal za kratší konec a na soupeřky recept nenašel.
V 93. minutě viděla Iris Ashleyová červenou kartu za brutální faul na wolfsburskou gólmanku a Madrid dohrál zápas v posledních minutách v devíti.
V dalších zápasech prohrál St. Polten s Juventusem 0:5, Arsenal zdolal Twente 1:0 a PSG s Leuvenem hrálo bez branek.