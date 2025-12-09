Fotbal

SESTŘIHReal si v Lize mistryň poradil s Wolfsburgem a je třetí


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport
9 minut
Sestřih utkání Ligy mistryň Real Madrid – VfL Wolfsburg
Zdroj: ČT sport

Fotbalistky Realu Madrid porazily na domácí půdě v Lize mistryň VfB Wolfsburg 2:0. Real se tak vyhoupl na třetí místo tabulky, Wolfsburg je pátý a zaznamenal první utkání v sezoně, v němž nedal gól.

Po několika úvodních šancích na obou stranách se v 19. minutě po rohu ujal Real vedení gólem Maríe Méndezové. Wolfsburg se následně dostal pod mírný tlak, vázla mu kombinace a nemohl dostat přes střední pásmo.

V první minutě nastavení byla po druhé žluté kartě vyloučena Maëlle Lakrarová a Madrid dohrával v deseti. Wolfsburg následně před přestávkou nevyužil jednu z mála svých šancí.

V 67. minutě zvyšovala na 2:0 Linda Calcedová. Wolfsburg prakticky celé utkání tahal za kratší konec a na soupeřky recept nenašel.

V 93. minutě viděla Iris Ashleyová červenou kartu za brutální faul na wolfsburskou gólmanku a Madrid dohrál zápas v posledních minutách v devíti.

V dalších zápasech prohrál St. Polten s Juventusem 0:5, Arsenal zdolal Twente 1:0 a PSG s Leuvenem hrálo bez branek.

129 minut
Záznam utkání Ligy mistryň Real Madrid – VfL Wolfsburg
Zdroj: ČT sport

