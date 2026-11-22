Fotbalisté Juventusu Turín rozdrtili v nedělním zápase 12. kola italské ligy nováčka z Benátek 4:0. Všechny góly padly až po přestávce. Trenér Luciano Spalletti si ve svém 600. zápase v Serii A sotva mohl přát lepší výsledek. Benátky klesly na poslední místo, když venku prohrály i šestý zápas od návratu mezi elitu a jsou jediným týmem, který na soupeřově hřišti ještě nebodoval. Snadnou výhru nad nováčkem si připsal také čtvrtý AC Milán, který deklasoval Frosinone 5:1.
Do přestávky to ale na žádnou velkou kanonádu nevypadalo a předposlední tým tabulky se na hřišti favorita bez větších problémů úspěšně bránil.
Do druhé části hry ale vyběhl na trávník v černo-bílém dresu Němec Woltemade, po osmi minutách otevřel skóre a vzápětí připravil druhý gól pro Nizozemce Koopmeinerse. Srbského brankáře Stankoviče pak překonal ještě Kolumbijec Cabal a Francouz Kolo Muani proměnil penaltu, kterou sám zařídil.
Benátky klesly na dno tabulky, protože Udine překvapivě získalo bod v Boloni za remízu 1:1 a jeho nový trenér Paolo Zanetti si připsal první úspěch. Boloňa má také nového kouče a Raffaele Palladino své svěřence až dosud dovedl ke čtyřem výhrám v řadě. I tentokrát vedli, o což se postaral Zortea. Střídající Zaniolo ale po změně stran a chybě obrany vyrovnal. Martin Vitík odehrál v domácí obraně posledních dvanáct minut.
Z trojice nováčků si Frosinone vede zdaleka nejlépe a patří mu sedmé místo. Ale na hřišti AC Milán to tak nevypadalo. Hosté inkasovali už ve čtvrté minutě vlastní gól a pak ještě další čtyři od čtyř různých střelců. Byl mezi nimi i dvacetiletý Cisse, který má ve své první sezoně na San Siru na kontě v osmi zápasech už šest branek a dostal už i pozvánku do reprezentace.
Sassuolo podlehlo doma Janovu 0:2, prohrálo šestý zápas po sobě, což je jeho nejhorší série od roku 2014, a je už jen těsně nad pásmem sestupu. Janov vyhrál vzájemné utkání už popáté v řadě. Obě branky dal nejlepší střelec hostů Černohorec Osmajič.
Výsledky 12. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 12. kola italské fotbalové ligy
Como – Cagliari 2:0 (24. Ramón, 56. Da Cunha), Lazio – Lecce 3:0 (25. a 68. Noslin, 90. Frattesi), Parma – AS Řím 1:5 (55. Elphege – 39., 68., 77. a 90. Malen, 71. Mora), Neapol – FC Turín 1:0 (73. McTominay), Juventus – Benátky 4:0 (53. Woltemade, 59. T. Koopmeiners, 65. Cabal, 71. Kolo Muani z pen.), Boloňa – Udine 1:1 (44. Zortea – 67. Zaniolo), Sassuolo – FC Janov 0:2 (26. a 38. Osmajič), AC Milán – Frosinone 5:1 (4. vlastní Calvani, 19. Ramos, 48. Jashari, 62. Cisse, 68. Pulisic – 25. Masini).