Fotbalisté Lazia Řím v 11. kole remizovali v Neapoli 1:1. Vedoucí tým tabulky podruhé v soutěži ztratil body, skončila jeho série šesti výher. Inter Milán se mu po vítězství nad Comem 2:0 přiblížil na rozdíl jediného bodu.
Lazio se ujalo vedení v 28. minutě. Frattesi po rychlém protiútoku přízemní střelou překonal Milinkoviče-Saviče a dal čtvrtý gól v sezoně. Římané krátce nato přišli o obránce Šutala kvůli svalovému zranění a Neapol se dostala do hry.
Ve 42. minutě mohli domácí vyrovnat, když Olivera našel před odkrytou brankou Höjlunda, ale gólman Mandas vleže míč na poslední chvíli před dánským útočníkem přikryl.
Trenér Lazia Gattuso v poločase vystřídal Tavarese a jeho náhradník Pedraza si tři minuty po začátku druhého poločasu srazil Langův centr z levé strany do vlastní sítě, čímž rozhodl o dělbě bodů.
Neapol byla poté aktivnější a snažila se vstřelit vítězný gól, ale Mandas Lazio podržel. Zlikvidoval střelu McTominaye z bezprostřední blízkosti a vychytal De Bruyneho v situaci jeden na jednoho a jeho spoluhráč Leite odklidil odražený míč z brankové čáry.
Como šlo do zápasu proti Interu po historické středeční výhře 9:1 na půdě Lens v Lize mistrů. Ani tato vzpruha však svěřencům Cesca Fábregase proti neoblíbenému soupeři nepomohla a s Nerazzuri v Serii A prohráli podvanácté v řadě. O branky úřadujícího mistra se v úvodní dvacetiminutovce postarali Esposito a Thuram.
AC Milán díky brankám Cissého a Pulisice zvítězil v Janově 2:1 a díky prohře Coma s Interem poskočil na čtvrté místo. Na Lazio ztrácí pět bodů.
Juventus Turín musel dvakrát dotahovat, ale nakonec i díky první ligové trefě útočníka Woltemadeho remizoval na hřišti Fiorentiny 2:2. Stará dáma nevyužila porážky Frosinone a zůstala sedmá. Domácí potřetí v řadě neprohráli a jsou patnáctí.
Výsledky 11. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 11. kola italské fotbalové ligy
Neapol – Lazio Řím 1:1 (48. vlastní Pedraza – 28. Frattesi), FC Janov – AC Milán 1:2 (88. Ellertson – 13. Cissé, 19. Pulisic), Monza – Bergamo 0:1 (49. Krstovič), Inter Milán – Como 2:0 (12. Esposito, 19. Thuram), Fiorentina – Juventus Turín 2:2 (4. Pellegrino, 54. Njie – 32. Woltemade, 66. Bremer).