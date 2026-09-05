Inter zdolal Neapol, výhru slaví i AS Řím

Ve šlágru 3. kola italské ligy zvítězili fotbalisté Interu Milán, kteří proti Neapoli doma dohnali dvoubrankovou ztrátu a po obratu v závěru zvítězili 3:2. Inter svého soka porazil po pěti zápasech, jeho poslední ligová výhra nad Neapolí se datovala do prosince 2023. Díky tomu obhájci titulu udrželi po třech kolech stoprocentní bilanci. Totéž platí o fotbalistech AS Řím, kteří dvěma góly v závěru otočili domácí utkání s Bergamem a zvítězili 2:1.
Neapol prohrála už podruhé. V minulém kole doma podlehla Comu 1:2. Zápas se přitom pro Neapol vyvíjel velmi dobře. V 50. minutě poslal hosty do vedení bývalý hráč Interu Politano a o tři minuty později zvýšil Höjlund. Nerazzurri však stejně rychle dokázali snížit. Po Dimarcově centru se poprvé v sezoně prosadil Martínez. Inter pak v 82. minutě srovnal hlavičkou Thurama a v první minutě nastavení dokonal obrat svým druhým gólem v zápase král střelců minulé sezony Martínez.
Atalanta šla v Říme do vedení ve 47. minutě. Po skrumáži v domácím vápně se nejlépe zorientoval kapitán Éderson a dělovou ranou propálil vše, co mu stálo v cestě. Když už si hosté mysleli, že si odvezou do Bergama tříbodový zisk, přišla v 90. minutě přesná hlavička Maria Hermosa po rohovém kopu. Domácí nepolevili a po rychlé týmové kombinaci rozhodl Argentinec Soulé.
Bergamo tak poprvé v sezoně ztratilo body a AS podlehlo poprvé od března 2022. Domácí trenér Gian Piero Gasperini poprvé zdolal svůj bývalý klub, na jehož lavičce strávil devět sezon.
Italská fotbalová liga – 3. kolo:
Italská fotbalová liga – 3. kolo:
FC Janov – Como 1:4 (19. Osmajič – 30. a 78. Diao, 25. Baturina, 40. Paz), Fiorentina – FC Turín 1:2 (47. Pellegrino – 73. Mandragora, 82. Adams), Inter Milán – Neapol 3:2 (56. a 90.+1 Martínez, 82. Thuram – 50. Politano, 53. Höjlund), AS Řím – Bergamo 2:1 (90. Hermoso, 90.+3 Soulé – 47. Éderson).