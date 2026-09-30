Fotbal

Jednadvacítku čekají Bulhaři. Výhra znamená účast v baráži o Euro


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Fotbalová jedenadvacítka se chytá na klíčový zápas s Bulharskem
Zdroj: ČT sport

Čeští fotbalisté do 21 let se v kvalifikaci o mistrovství Evropy utkají s Bulharskem. Pokud soupeře v utkání hraném v Hradci Králové porazí, zajistí si účast v baráži. Přímý přenos utkání sledujte od 17:50 na ČT sport a ČT sport Plus.

Výběr trenéra Michala Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, v dalších pěti utkáních ale zvítězil jen jednou. V pátek nečekaně remizoval 1:1 v Ázerbájdžánu, zatímco Bulharsko po obratu zdolalo lídra tabulky Portugalce. Tím si česká jednadvacítka zkomplikovala boj o druhou příčku. Loni v říjnu prohrála v Bulharsku 1:2.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

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Sestřih utkání kvalifikace ME do 21 let Ázerbájdžán – Česko
Zdroj: ČT sport

„Před zápasem v Ázerbájdžánu jsme mluvili o tom, že by nás toto utkání mělo vítězně naladit na domácí souboj s Bulharskem. To se úplně nepodařilo, nicméně víme, že když Bulhary porazíme, zajistíme si baráž,“ prohlásil Bílek.

Čeští mladíci doma v kvalifikaci ve čtyřech utkáních neprohráli a ve třech z nich zvítězili. „Nastavení týmu je pořád stejné. Na remízy hrát nechceme, do každého zápasu jdeme s cílem zvítězit. Do utkání s Bulharskem proto musíme jít s tím, že chceme stoprocentně vyhrát a nic jiného nebereme,“ uvedl záložník Tomáš Jelínek.

Lvíčata zakončí skupinu za týden v Portugalsku, které ve středu hostí beznadějně poslední Gibraltar, proti němuž s největší pravděpodobností stvrdí přímý postup na šampionát. Bulhaři se doma příští úterý utkají se Skoty.

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