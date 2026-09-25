Čeští fotbalisté do 21 let si v závěrečné části evropské kvalifikace zkomplikovali situaci překvapivou remízou 1:1 v Ázerbájdžánu. Výběr trenéra Michala Bílka poslal ve 38. minutě do vedení Filip Lissah, domácí ale ze své jediné vážnější šance těsně před přestávkou vyrovnali a po přestávce remízový stav ubránili.
Český výběr, který první vzájemný zápas v kvalifikaci doma ovládl jasně 5:0, si nečekaným výsledkem může zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B.
Pokud by Bulhaři zvítězili nad lídrem tabulky Portugalskem, přiblížili by se českým mladíkům na rozdíl bodu. Oba týmy mají před sebou ještě dva zápasy.
„Vytvořili jsme si stoprocentní brankové příležitosti, které jsme nevyužili. V defenzivě jsme v některých věcech byli bohorovní, když jsme ztráceli balony. První půle byla lepší než ta druhá. Ke konci druhé půle jsme se chtěli tlačit dopředu, ale byla to hektika,“ přiznal Bílek po utkání.
Češi si první větší šanci vypracovali po čtvrthodině hry. Na konci rychlé kombinace se po Šínově přihrávce dostal k míči Sochůrek, osmnáctiletý sparťanský záložník však pouze rozvlnil boční síť.
Po více než půlhodině se neprosadil Mašek, o chvíli později tečovaná střela kapitána Šína skončila těsně vedle branky. Z následného rohu v 38. minutě se už ale lvíčata dočkala.
Škrkoňova hlavička po Šínově centru se odrazila k Lissahovi, ten si ještě povyskočil a nohou usměrnil míč za brankáře Mammadzadu. Angličan s českým pasem dal první gól za jednadvacítku. V závěru úvodního dějství ale z dorážky vyrovnal Ahmadov.
Po změně stran hosté začali náporem a Šín svou šanci po sólu přes dva hráče zakončil prudkou ranou, kterou však domácí brankář zastavil. Více si už ani jedno z mužstev po zbytek utkání nevypracovalo.
Česká jednadvacítka sice bodovala ve skupině počtvrté za sebou, z toho ale potřetí uhrála nerozhodný výsledek. Po úvodních třech výhrách v kvalifikaci v následujících pěti zápasech naplno bodovala jen jednou.
Příští středu se Bílkovi svěřenci utkají od 18:00 doma s Bulharskem, skupinové boje zakončí 6. října v Portugalsku, zápas začne v 18:30. Obě utkání sledujte v přímých přenosech ČT sport a ČT sport Plus.
„Víme, že utkání s Bulharskem musíme vyhrát. Pořád to máme ve svých rukách. Když porazíme Bulhary, jsme v baráži,“ konstatoval Bílek.
„Na remízy nehrajeme, každý zápas chceme vyhrát. Do zápasu s Bulharskem musíme jít s tím, že chceme na sto procent vyhrát a že nic jiného nebereme,“ uvedl záložník Tomáš Jelínek.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.
Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
Ázerbájdžán – Česko 1:1 (1:1)
Ázerbájdžán – Česko 1:1 (1:1)
Branky: 45. E. Ahmadov – 38. Lissah. Rozhodčí: O’Dowd – Keegan, O’Brien (všichni Ir.). ŽK: R. Mammadov, Sulejmali, Mezzotero, Ahmadzada, Tahmazli (všichni Ázerbájdžán).
Ázerbájdžán: Mammadzada – E. Ahmadov, R. Mammadov, Rustamov, Jabrajilzade (90. Dunjamalijev) – Muradli (77. Rašidov), Sulejmali, Ahmadzada – Saljanskij (67. Mezzotero), Akhundzade (77. N. Alijev), Ismajilov (67. Tahmazli). Trenér: Ejubov.
Česko: Koutný – Lissah, Ševínský, Konečný – Jelínek, Šín (80. Pech), Bužek (87. Mikulenka), Sochůrek (69. Kačor), Labík – Škrkoň, Mašek (69. Vojta). Trenér: Bílek.