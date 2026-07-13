Je otázkou času, než bude fotbal v USA sportem číslo tři, říká Kubík mladší

Severní Amerika podlehla fotbalové horečce. Probíhající mistrovství světa odstartovalo vlnu zájmu, která posouvá fotbal mezi nejsledovanější zámořské sporty. „Je to obrovský svátek. Těšili jsme se opravdu dlouho,“ řekl Kubík mladší v exkluzivním rozhovoru pro ČT Sport.
I když tu fotbal nepatří k těm nejsledovanějším sportům, jeho popularita rapidně vzrůstá. „Jasnou jedničkou je americký fotbal, jasnou dvojkou basketbal. A pak se to už trošičku míjí mezi hokejem, baseballem a fotbalem. Fotbal jde jenom nahoru, je pouze otázkou, než se dostane do top trojky,“ potvrdil Kubík.
Zájem o fotbal v Severní Americe pomalu stoupal od 60. let, ale největší boom zažil v roce 1994 po prvním MS, které USA hostily. Příchod hvězd do Major League Soccer (MLS) tento rozkvět jen podpořil. „Určitě pomohl David Beckham, Messi a další hráči. Ale teď už myslím, že by bylo na řadě, aby nějací odchovanci odcházeli, než přicházeli starší hráči,“ řekl Kubík.
Podle Kubíka to nejsou jen zápasy, které fotbalu přináší velké publikum. Silné osobní příběhy hráčů, jako je Vozinha nebo Erling Haaland, obletěly tamní média. Zatímco norský útočník táhne k obrazovkám fanoušky toužící vidět ze všech míst skórujícího „vikinga“, kapverdský gólman si svým heroickým příběhem, kdy se z outsidera stala světová senzace, získal diváky, kteří by jinak sport vůbec nesledovali.
Česká a americká sportovní kultura se liší. Američané jsou nastaveni na úspěch a jejich pozice světové velmoci přidává na pocitu patriotismu a hrdosti. „Máme to v krvi, Američani si věří, že mohou být nejlepší na světě. Bohužel to nedopadlo,“ řekl Kubík o prohře USA s Belgií 1:4. „Jinak bych to přál Anglii, když se tam po tak dlouhé době dostali. Ale na druhu stranu, já jsem se narodil ve Francii, když tam táta hrál, tak fandím i jim.“
Luboš Kubík mladší pokračoval ve šlépějích svého otce, fotbalové legendy a prvního českého fotbalisty v MLS. Na rozdíl od něj se ale na nejvyšší úroveň nedostal. Působil tedy ve sportovním marketingu a momentálně má svoji agenturu, kde pomáhá studentům usilujícím o stipendia na amerických univerzitách.