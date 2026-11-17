Velmi těžké chvíle zažívá trenér nizozemských fotbalistů Xavi Hernández. Jeho tým utrpěl v utkání s Německem debakl 0:5, po kterém se bývalý španělský hvězdný hráč omluvil fanouškům. Domácí média Nizozemce po nejtěžší porážce za více než šest dekád rozhodně nešetřila.
„Je to pro mě šok,“ řekl Xavi po porážce, za kterou přijal plnou odpovědnost. „Omlouvám se našim fanouškům,“ dodal španělský kouč, jenž převzal tým v srpnu po Ronaldu Koemanovi. Nečekaný debakl přišel jen tři dny poté, co Nizozemci po skvělém výkonu rozstříleli 7:0 Řecko. „Byl jsem na mužstvo hrdý – dosud. Nyní jsem zklamaný a velmi smutný. Chyběla nám víra. Musíme dostat na hřiště více ducha a hodnot, jinak nemáme šanci,“ řekl Xavi.
Nizozemci v pondělí utrpěli nejtěžší porážku od roku 1959, kdy podlehli tehdejšímu Západnímu Německu 0:7. „Tohle nesmíme přijmout, takhle se nemůžeme sesypat,“ uvedl trenér.
Fakt, že navzdory těžké porážce postoupili do čtvrtfinále Ligy národů, pro Nizozemce v pondělí nic neznamenal. „Vypadalo to, jako kdyby se všichni podělali. Byli jak pytel brambor,“ kritizoval tým televizní expert a bývalý reprezentační záložník Rafael Van der Vaart.
Další někdejší nizozemský reprezentant Youri Mulder naznačil možné uspokojení po kanonádě proti Řecku. „V okamžicích, kdy se daří, máme tendenci si myslet, že jsme skvělí. A pak obvykle přijde kruté vystřízlivění,“ uvedl současný sportovní ředitel Schalke.
Národní tým, jemuž chyběly opory jako Virgil van Dijk, Frenkie de Jong a Ryan Gravenberch, nešetřil ani tisk. „Nizozemsko zmasakrované v Německu,“ napsal De Telegraaf, jenž označil výsledek za ostudu. List AD zase psal o „brutálním probuzení“.
V šoku byli i samotní hráči. Zastupující kapitán Denzel Dumfries hovořil o „kolektivním selhání“ a brankář Bart Verbruggen označil výsledek za „facku“. „Všechno bylo špatně. Přístup... Měli bychom se stydět! Všechno se sesypalo jako domeček z karet, bylo to směšné,“ řekl obránce Jan Paul van Hecke.
Web časopisu Voetbal International využil debakl k širšímu pohledu na současnost nizozemského fotbalu. „Neměli bychom si nalhávat, že je Nizozemsko špičkovou fotbalovou zemí,“ napsal. Poukázal na to, že soupeře z prvních 25 míst světového žebříčku porazil národní tým naposledy na mistrovství světa v roce 2022, kdy pod Louisem van Gaalem zvítězil 3:1 nad USA.
Od té doby Nizozemci proti těmto týmům nevyhráli 18 zápasů. Čekalo se, že pod bývalým skvělým záložníkem úspěšné španělské generace Xavim se věci začnou zlepšovat. „Prvních pět zápasů bylo dobrých. Tohle byl pravý opak. Jsem z toho opravdu překvapený,“ kroutil hlavou šestačtyřicetiletý Xavi.