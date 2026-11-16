Nečekaný výprask prožilo Nizozemsko na závěr Ligy národů. V Německu prohrálo v rámci skupiny A2 vysoko 0:5. Oba týmy nebudou chybět ve čtvrtfinále. Řecko si poradilo se Srbskem 1:0, přesto skončilo až třetí. V Lize C Slovensko remizovalo s Kazachstánem 2:2, postup už však mělo zajištěný.
Zbývajícími účastníky play-off jsou Francie, Belgie, Anglie, Španělsko, Portugalsko a Dánsko. Spolu s Českem elitní úroveň soutěže opouští Turecko.
Skupina A2 vyvrcholila mimořádnou rovností tří nejlepších týmů. Německo, Nizozemsko i Řecko získaly 11 bodů. O pořadí rozhodla minitabulka vzájemných zápasů, v níž mají všechny tři týmy rovněž stejný počet pěti bodů. Až podle skóre postoupily Německo a Nizozemsko, Řecko a Srbsko si zahrají baráž o udržení.
V Berlíně otevřel skóre Scherhant. Útočník Freiburgu byl jedním z nejvýraznějších debutantů pod vedením trenéra Kloppa během říjnových zápasů. Čtyřiadvacetiletý hráč první gól za Německo vstřelil ve svém rodném městě, kde vyrůstal jen pár kilometrů od Olympijského stadionu. Po přestávce se hosté po dalších inkasovaných brankách zhroutili, dvakrát se trefil Wirtz. Němci po nevydařeném vstupu do soutěže nakonec kanonádou zachránili postup.
Ve skupině B1 mělo jistý přímý postup Švýcarsko, které porazilo Skotsko 4:0. Baráž si zajistilo Slovinsko výhrou 3:0 v Severní Makedonii. Mužem zápasu tam byl Šturm. V prvním poločase hráč pražské Slavie dal první gól a v nastavení druhého dějství pak skóre také uzavřel. Celkem dal ve skupině tři branky.
Slováci při loučení se soutěží nastoupili v moderní Astana Areně pod zataženou střechou. Ve výrazně pozměněné základní sestavě hostujícího týmu se objevili také tři zástupci české ligy, obránci Pališčák (Plzeň) a Krčík (Pardubice) a záložník Nebyla (Jablonec). Brankář Surovčík (Sparta) zůstal na lavičce náhradníků.
V prvním poločase otevřel skóre domácí Česnokov. Slováci po přestávce vyrovnali, přesný Krčíkův centr hlavou využil Boženík. Domácí se znovu ujali vedení, v závěrečném nastavení však Kaprálik utěšeným volejem zajistil dělbu bodů. Trenér Weiss tak ani v osmém zápase po návratu na lavičku reprezentace neprohrál.
Faerské ostrovy si v druhém utkání ve skupině v přímém souboji o postup do baráže výhrou 1:0 nad Moldavskem zajistily druhou příčku.
Výsledky závěrečného 6. kola fotbalové Ligy národů
Výsledky závěrečného 6. kola fotbalové Ligy národů
Skupina A2:
Německo – Nizozemsko 5:0 (1:0)
Branky: 60. a 71. Wirtz, 41. Scherhant, 65. Schlotterbeck, 77. Gruda.
Řecko – Srbsko 1:0 (0:0)
Branka: 69. Masuras.
Skupina B1:
Severní Makedonie – Slovinsko 0:3 (0:1)
Branky: 29. a 90.+1 Šturm, 67. Zec.
Švýcarsko – Skotsko 4:0 (1:0)
Branky: 22. vlastní Ferguson, 48. Boteli, 51. Sanches, 89. Amdouni.
Skupina C3:
Faerské ostrovy – Moldavsko 1:0 (1:0)
Branka: 24. Samuelsen.
Kazachstán – Slovensko 2:2 (1:0)
Branky: 29. Česnokov, 65. Vorogovskij – 56. Boženík, 90.+5 Kaprálik.
Skupina C4:
Estonsko – Bulharsko 2:1 (1:1)
Branky: 8. Kristal, 60. Palumets – 45.+1 Kovačev. ČK: 90.+1 Mustmaa (Est.).
Island – Lucembursko 3:0 (2:0)
Branky: 26. Willumsson, 37. Gudjohnsen z pen., 50. Ellertsson.
Skupina D1:
Gibraltar – Malta 1:1 (0:1)
Branky: 81. Richards – 19. Shaw.
Skupina D2:
Litva – Lichtenštejnsko 2:1 (1:0)
Branka: 16. Jankauskas, 50. Ruzgis z pen. – 60. Sele.
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