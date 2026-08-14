Česká Lípa se po dlouhých sedmadvaceti letech vrátila do profesionálního fotbalu. Nebyla to ale jediná změna, která se v místním Arsenalu přes léto stala. Po nečekaném konci Davida Jarolíma se novým trenérem stal Petr Mathauser. Jak se tedy vše seběhlo?
Do poslední chvíle to vypadalo, že Jarolím povede Českou Lípu i do její „přelomové“ druholigové sezony. Pak ale přišlo nečekané rozhodnutí s tím, že oficiálním důvodem bylo Jarolímovo dlouhé dojíždění.
„Musím to vysvětlit, v médiích byly různé šumy, ale nikde jsem neměl možnost to říct. Teď to řeknu, jak to bylo,“ začíná sportovní ředitel klubu Jaroslav Bílek v rozhovoru pro ČT sport.
„My jsme se s Davidem během jarní sezony domlouvali a říkali jsme si, jak to bude, jestli tady chce zůstat. Je pravda, že David mi řekl, že je unavený z cestování. Říkal mi to dva tři měsíce, že neví, jestli do toho půjde nebo ne,“ vysvětluje Bílek.
„Potom jsme se domluvili a ve své podstatě jsme si na to plácli, že zůstane. David odjel na dovolenou, ve své podstatě to byla formalita, že nepodepsal smlouvu, ale že tady zůstane,“ pokračuje sportovní šéf.
S Jarolímem už probíral hráče, přípravu. „Týden před přípravou byl v Chorvatsku, měl večeři s majitelem, který byl taky shodou okolností v Chorvatsku a druhý den ráno mi zavolal, že se omlouvá, že na něj budu naštvanej, a že do toho nejde. Že je prostě unavenej a nemá tu energii,“ popisuje Bílek.
Nezbylo mu nic jiného, než Jarolímovi poděkovat. „David má na postupu do druhé ligy obrovskou zásluhu. A tím ta naše spolupráce skončila.“
Na Jarolímovo místo tak přišel jeho dosavadní asistent Petr Mathauser, jemuž je osmadvacet let a je tak v současnosti nejmladším koučem ve druhé lize. Po třech kolech má Česká Lípa dva body, v tom dalším přivítá Karvinou.
„Samozřejmě jsem sondoval všechny možnosti. Musím říct, že jsem Petra sledoval celou dobu, co tady byl a jsem z něho nadšenej. Kdyby to tak nebylo, kdybych o tom nebyl vnitřně přesvědčenej, že to zvládne, tak bych ho do té pozice nikdy nedal. Ale hledal jsem k němu zkušeného asistenta a našel jsem rodilého Českolipáka Pavla Medynskýho,“ říká Bílek.
Na tomto spojení se mu líbí dravé mládí a zkušenost. „Věřím, že to zvládne,“ dodává muž z vedení klubu s atraktivním názvem Arsenal. „Jestli znám dobře tu historii, klub byl tehdy někdy v krajském přeboru. Bylo tady úplné bezvládí a nevědělo se, jak se ten klub bude jmenovat. Byly různé názvy, různé náměty od lidí a fanoušci si zvolili Arsenal, tak máme Arsenal Česká Lípa,“ usmívá se Bílek.
Fanoušci ho baví, zejména kotel CL Pivosi. „Jsem z nich nadšenej, nejen dnes, ale i celou sezonu, kdy nás podporovali v Novém Boru. Jsou dvanáctým hráčem a chci věřit, že budou lidi chodit na všechny zápasy,“ uzavírá Bílek.