Jackson dal dva góly a Senegal má v Maroku první výhru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dvěma góly pomohl útočník Bayernu Mnichov Nicolas Jackson fotbalistům Senegalu k jasné výhře 3:0 nad Botswanou v úvodním utkání na africkém šampionátu v Maroku. Ve druhém utkání skupiny D porazilo favorizované Kongo 1:0 Benin.

Čtyřiadvacetiletý Jackson se trefil ve 40. a 58. minutě a přiblížil se tak svému střeleckému účtu z klubu. V Bayernu je útočník vypůjčený z Chelsea číslem dvě za anglickým kanonýrem Harrym Kanem a ve dvanácti bundesligových zápasech skóroval třikrát. Výhru šampionů turnaje z roku 2021 zpečetil v 90. minutě Cherif Ndiaye.

Kongo proti Beninu dominovalo, nicméně z převahy vytěžilo jen hubené vítězství 1:0. Jediný gól zápasu vstřelil v 16. minutě křídelní hráč Spartaku Moskva Théo Bongonda.

Kongo přijelo na kontinentální šampionát povzbuzené úspěchem v závěru africké kvalifikace o postup na mistrovství světa, v němž si vybojovalo účast v březnovém interkontinentálním play-off. Benin startuje na Africkém poháru národů popáté a stále čeká na první vítězství.

Finalisté minulého šampionátu Nigerijci porazili na úvod skupiny C Tanzanii 2:1. Krátce po soupeřově vyrovnání vstřelil v 52. minutě vítězný gól zpoza vápna útočník Atalanty Bergamo Ademola Lookman. Ve druhém utkání skupiny zdolalo Tunisko 3:1 Ugandu, za vítěze se dvakrát trefil Elias Ašúrí z Kodaně.

Výsledky mistrovství Afriky ve fotbale:

Skupina D:
Kongo – Benin 1:0 (1:0)
Branka: 16. Bongonda.

Senegal – Botswana 3:0 (1:0)
Branky: 40. a 58. Jackson, 90. Ndiaye.

Skupina C:
Nigérie – Tanzánie 2:1 (1:0)
Branky: 36. Ajayi, 52. Lookman – 50. M'Mombwa.

Tunisko – Uganda 3:1 (2:0)
Branky: 40. a 64. Ašúrí, 10. Schirí – 90.+2 Omedi.

