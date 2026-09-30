Fotbal

Bohemians v dohrávce poháru dominovali. Vsetínu zasadil čtyři gólové údery Krobot


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Pohárová dohrávka dopadla pro klokany podle plánu. Bohemians Praha 1905 ve 3. kole domácího MOL Cupu zvítězili na stadionu fotbalistů Vsetína z třetí ligy drtivě 5:0. Úvodní čtyři branky dal útočník Ladislav Krobot, skóre uzavřel obránce Jan Vondra.

Klokani odehráli v reprezentační přestávce už druhé utkání, o víkendu v přípravě remizovali v Dublinu s tamními Bohemians bez branek. Trenér Veselý dal v pohárovém duelu šanci i některým obvyklým náhradníkům a hosté se dostávali do tempa pozvolna, první větší šanci dokonce měl v sedmé minutě Vsetín.

Od poloviny úvodního dějství už favorit z nejvyšší soutěže dominoval. V 27. minutě z dorážky otevřel skóre Krobot, který těsně před pauzou po vyhraném osobním souboji zvýšil. Pětadvacetiletý útočník v 78. minutě po skrumáži zkompletoval hattrick a o chvíli později ještě proměnil penaltu. Šestnáctý celek MSFL už v závěru nestačil se silami a inkasoval ještě od Vondry.

Bohemians se stali čtrnáctým jistým účastníkem pohárového osmifinále. Z programu 3. kola zbývají odehrát dva zápasy, Dukla Praha v pátek přivítá Jablonec a Jihlava až na konci října bude hostit Plzeň. Z prvoligových celků dosud ze soutěže vypadla jen Sigma Olomouc.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu

Vsetín – Bohemians Praha 1905 0:5 (0:2)
Branky: 27., 44., 78. a 82. z pen. Krobot, 85. Vondra.

Sestava Bohemians: Reichl – Kareem, Heidenreich (72. Kadlec), Vondra – Havel (61. Vala), Obinaja, Čermák (61. Almási), Kovařík – Pilař (61. Květ), Černý – Krobot. Trenér: Veselý.

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