Jablonec chce v Rize stvrdit postup do 4. předkola Konferenční ligy, Hradec se pokusí v EL o obrat

Těžký úkol čeká v odvetě 3. předkola Evropské ligy na fotbalisty Hradce Králové. Na hřišti istanbulského Besiktase se po domácí prohře 0:1 z minulého týdne pokusí o vítězství. Lépe je na tom Jablonec, který nastoupí v Rize proti RFS k odvetě 3. předkola Konferenční ligy s cílem stvrdit postup do další fáze. Severočeši hájí proti lídrovi lotyšské ligy náskok 2:0 z úvodního domácího duelu.
Votroci si v úvodním duelu vytvořili řadu šancí, navíc od 71. minuty hráli v přesile po vyloučení Kassouma Ouattary. V početní výhodě však inkasovali a prohráli. V nedělním ligovém zápase pak doma zdolali Ostravu 2:1.
„Ve čtvrtek jsme s Besiktasem odehráli skvělý zápas, ale nebyli jsme odměněni výsledkem. Trochu jsem byl i kritický k týmu a řekl jsem to hráčům při hodnocení, že jsme s Besiktasem měli vyhrát,“ řekl trenér David Horejš. „Proti Baníku to bylo o tom, abychom ukázali, že Hradec je silný tým. Silný tým se nepozná podle toho, že neprohraje, ale podle toho, jak zareaguje v dalším utkání. A reakce proti Baníku byla dobrá,“ uvedl kouč.
Besiktas vyhrál všechny tři soutěžní zápasy v ročníku (vždy v Evropské lize) a neinkasoval v nich. „Pokud budeme hrát s větší intenzitou, můžeme hrát skvěle. S výsledkem z prvního utkání jsem velice spokojený. Navíc jsme v sezoně ještě neobdrželi gól,“ konstatoval trenér Vincenzo Italiano.
„Máme malou výhodu a musíme ji využít ve svůj prospěch. Zítra budeme hrát, jako by první zápas skončil 0:0, jako by to byl úvodní duel. Musíme ukázat naši kvalitu a být opatrní. Máme také velkou výhodu, že budeme hrát doma,“ uvedl osmačtyřicetiletý italský kouč.
Do utkání by mohl zasáhnout belgický útočník Leandro Trossard. Účastník nedávného mistrovství světa přišel v červenci do Besiktase z Arsenalu, s nímž ovládl anglickou ligu. V Hradci ještě chyběl v zápasové nominaci.
„Věřím, že dostane nějaký herní čas, potřebuje ho. Možná 20 minut, možná půl hodiny. Rozhodneme se podle situace v zápase. Jeho fyzická kondice ještě není nejlepší, nicméně víme, jak cenným hráčem je,“ prohlásil Italiano. V předvečer zápasu jeho tým posílil hvězdný útočník Dušan Vlahovič, po nedávném konci v Juventusu Turín ještě proti Hradci nenastoupí.
Vítěz dvojzápasu se v závěrečném předkole Evropské ligy utká se Žalgirisem Kaunas. Poražený si zahraje o účast v hlavní fázi Konferenční ligy s Panathinaikosem Athény.
Jablonec zabojuje o postup v Rize
Jablonec už přešel přes Varaždín, na cestě do hlavní části Konferenční ligy potřebuje bez zaváhání vyřadit tři soupeře. V případě postupu přes RFS se v závěrečném play-off utká s horším z dvojice Jagiellonia Bialystok – Glasgow Rangers.
Severočeši před týdnem po dvou gólových hlavičkách získali slibný náskok, očekávají však náročnou odvetu. Varováním by pro ně mohl být loňský dvojzápas pražské Sparty, která ve 4. předkole proti jinému celku z Rigy FC po domácím vítězství 2:0 prohrála v lotyšské metropoli 0:1 a na postup se nadřela.
„Na ten zápas si vzpomenu. V kabině jsem říkal, že ještě není nic rozhodnuté. Vím, jak to je, když třeba náhodou dostanete gól, rázem je tam nervozita. Bereme to jako poločas, nemůže tam být žádná známka podcenění,“ prohlásil Kozel.
Jeho svěřenci se na začátku sezony dostali do výborné formy, spolu se Slavií zůstávají v české lize po třech kolech bez ztráty bodu. V neděli v generálce porazili Slovácko 1:0. „S výsledkem spokojenost, s výkonem určitě ne. Snad to pro nás bude před Rigou zdvižený varovný prst a hráči trochu zpozorní. Kdybychom hráli dobře a v klidu vyhráli, mohli bychom si myslet, že jedeme na výlet nebo to v klidu uhrajeme. Musíme to brát, jako když je to 0:0,“ uvedl Kozel.
„Máme vybudovaný nějaký náskok, ale na něj se nemůžeme ohlížet. Půjdeme do zápasu, jako kdyby to bylo 0:0. Pokusíme se dát rychlý gól a věřím, že to zvládneme,“ doplnil obránce Martin Cedidla, který v sezoně dal už tři branky.
Jablonec hraje poháry po pěti letech. Do kvalifikace Konferenční ligy se coby pátý celek minulé sezony nejvyšší soutěže dostal administrativně díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
RFS se na odvetu naladil pondělním vysokým vítězstvím 6:1 nad Grobinou, po němž se vrátil do čela lotyšské ligy, která se hraje systémem jaro a podzim. Celek z Rigy utrpěl v posledních 13 soutěžních zápasech jedinou porážku – v Jablonci.
„Výchozí pozice není dobrá, ale uděláme vše pro to, abychom to ještě zvrátili. Vše je stále otevřené. Musíme být agresivnější v útočné fázi a také lépe bránit standardní situace, které jsou velkou soupeřovou zbraní,“ řekl trenér RFS Viktors Morozs.
Na jablonecké straně se oproti úvodnímu duelu nedají očekávat výraznější změny v základní sestavě. Celku z Rigy těsně před úvodním zápasem kvůli zranění vypadla brankářská jednička Jevgenijs Nerugals, mezi tyčemi ho zastoupil bývalý gólman pražské Dukly Rihards Matrevics.