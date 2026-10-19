Fotbal

Já a klubový rekord? Vím o tom, ale hlavní je výhra, byl rád Schick


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Dosáhl na klubový milník. Patrik Schick jako první hráč Leverkusenu skóroval ve všech úvodních šesti kolech německé ligy, více než rekordu si ale cenil domácího vítězství 2:1 nad Freiburgem. Třicetiletý útočník si vysloužil chválu od trenéra Carlese Martíneze za to, jak celý zápas pracoval pro mužstvo a nesnažil se za každou cenu natáhnout gólovou sérii.

Schick je teprve třetím fotbalistou, který se prosadil v úvodních šesti bundesligových kolech. Bývalý útočník Dortmundu Pierre-Emerick Aubameyang před 11 lety natáhl sérii na osm utkání, někdejší kanonýr Bayernu Mnichov Robert Lewandowski se v sezoně 2019/20 trefil dokonce v úvodních 11 kolech.

„Vím o tom, že jsem překonal klubový rekord. Samozřejmě mě to těší, ale mnohem důležitější je, že jsme vyhráli. Z toho mám opravdu velkou radost, v tabulce nám to pomohlo. Neustále se zlepšujeme, už neděláme tak hloupé chyby,“ řekl Schick pro streamovací službu DAZN. Leverkusen bodově dotáhl svého soupeře a je o skóre čtvrtý.

Freiburg, který ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy zdolal doma 3:2 Jablonec, vedl po pěti kolech bundesligovou tabulku. V Leverkusenu ho poslal do vedení ve 14. minutě Derry Scherhant, záhy ale Schick chytrou patičkou připravil vyrovnání pro Ibrahima Mazu a čtvrt hodiny před koncem si oba hráči spolupráci zopakovali. Tentokrát dvacetiletý Alžířan po skvělé individuální akci přihrál před bránu a Schick se nezmýlil.

„Před zápasem jsem si říkal, že bude chtít dát gól a překonat rekord, že na to určitě bude myslet. Ale na hřišti to tak vůbec nebylo, nesnažil se skórovat za každou cenu, nehrál sobecky. Pomáhal týmu i v obraně a nakonec byl zase ve správný čas na správném místě,“ ocenil Martínez na tiskové konferenci. „Ukázal, že je jedním z našich lídrů na hřišti i mimo něj. Skvělý výkon, snad bude takhle pokračovat,“ přidal španělský trenér, jenž přišel do Leverkusenu před sezonou z Toulouse.

Schick navázal na dvě branky do sítě Lechu Poznaň v Konferenční lize. V devíti soutěžních utkáních v sezoně dal stejný počet gólů, neprosadil se pouze v duelu s Celje. V ofenzivě těží ze spolupráce s Mazou.

„Je mezi námi skvělá chemie. Čím déle spolu hrajeme, tím lépe si na hřišti rozumíme. Hraje se mi s ním opravdu dobře,“ uvedl Maza. „Je logické, že po dnešku se mluví hlavně o nich, určitě nám ještě hodně pomůžou. Ale musím ocenit celý tým, hráli jsme opravdu skvěle,“ dodal Martínez.

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