Já a klubový rekord? Vím o tom, ale hlavní je výhra, byl rád Schick

Dosáhl na klubový milník. Patrik Schick jako první hráč Leverkusenu skóroval ve všech úvodních šesti kolech německé ligy, více než rekordu si ale cenil domácího vítězství 2:1 nad Freiburgem. Třicetiletý útočník si vysloužil chválu od trenéra Carlese Martíneze za to, jak celý zápas pracoval pro mužstvo a nesnažil se za každou cenu natáhnout gólovou sérii.
Schick je teprve třetím fotbalistou, který se prosadil v úvodních šesti bundesligových kolech. Bývalý útočník Dortmundu Pierre-Emerick Aubameyang před 11 lety natáhl sérii na osm utkání, někdejší kanonýr Bayernu Mnichov Robert Lewandowski se v sezoně 2019/20 trefil dokonce v úvodních 11 kolech.
„Vím o tom, že jsem překonal klubový rekord. Samozřejmě mě to těší, ale mnohem důležitější je, že jsme vyhráli. Z toho mám opravdu velkou radost, v tabulce nám to pomohlo. Neustále se zlepšujeme, už neděláme tak hloupé chyby,“ řekl Schick pro streamovací službu DAZN. Leverkusen bodově dotáhl svého soupeře a je o skóre čtvrtý.
Freiburg, který ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy zdolal doma 3:2 Jablonec, vedl po pěti kolech bundesligovou tabulku. V Leverkusenu ho poslal do vedení ve 14. minutě Derry Scherhant, záhy ale Schick chytrou patičkou připravil vyrovnání pro Ibrahima Mazu a čtvrt hodiny před koncem si oba hráči spolupráci zopakovali. Tentokrát dvacetiletý Alžířan po skvělé individuální akci přihrál před bránu a Schick se nezmýlil.
„Před zápasem jsem si říkal, že bude chtít dát gól a překonat rekord, že na to určitě bude myslet. Ale na hřišti to tak vůbec nebylo, nesnažil se skórovat za každou cenu, nehrál sobecky. Pomáhal týmu i v obraně a nakonec byl zase ve správný čas na správném místě,“ ocenil Martínez na tiskové konferenci. „Ukázal, že je jedním z našich lídrů na hřišti i mimo něj. Skvělý výkon, snad bude takhle pokračovat,“ přidal španělský trenér, jenž přišel do Leverkusenu před sezonou z Toulouse.
Schick navázal na dvě branky do sítě Lechu Poznaň v Konferenční lize. V devíti soutěžních utkáních v sezoně dal stejný počet gólů, neprosadil se pouze v duelu s Celje. V ofenzivě těží ze spolupráce s Mazou.
„Je mezi námi skvělá chemie. Čím déle spolu hrajeme, tím lépe si na hřišti rozumíme. Hraje se mi s ním opravdu dobře,“ uvedl Maza. „Je logické, že po dnešku se mluví hlavně o nich, určitě nám ještě hodně pomůžou. Ale musím ocenit celý tým, hráli jsme opravdu skvěle,“ dodal Martínez.