Inter navýšil náskok na čele tabulky vítězstvím nad Cremonou, Juventus porazil Parmu

Fotbalisté Interu Milán zvítězili 2:0 na hřišti Cremony. V neúplné tabulce jsou první s náskokem osmi bodů na AC Milán, který má k dobru dohrávku na hřišti Boloni. Como bezgólově remizovalo s Atalantou. Juventus zvítězil 4:1 na hřišti Parmy.
Inter o vítězství rozhodl už do poločasové přestávky. První trefu zaznamenal v 16. minutě hlavou Argentinec Martínez, který 128. gólem v dresu „Nerazzuri“ dorovnal Alessandra Altobelliho na čtvrtém místě nejlepších střelců Interu v Serii A. K překonání vedoucího kanonýra Giuseppeho Meazzy chybí Lautarovi 69 branek.
Druhou branku Interu přidal Zieliňski ranou zpoza vápna, která ve vzduchu zaplavala a gólman Audero si s ní nedokázal poradit. Svěřenci trenéra Christiana Chivua po změně stran v poklidném tempu dokráčeli k sedmému ligovému vítězství na hřištích soupeřů po sobě.
Cremona nevyhrála podeváté v řadě a počtvrté za sebou neskórovala. V tabulce je šestnáctá se šestibodovým náskokem na sestupové pásmo.
Como proti Atalantě Bergamo nevyužilo drtivou herní převahu umocněnou červenou kartou stopera hostů Ahanora a remizovalo 0:0. V osmé minutě nastavení neproměnil penaltu Argentinec Paz, jehož pokus skvělým zákrokem zneškodnil gólman Carnesecchi.
Svěřenci Césca Fabregase v zápasových statistikách překonali hodnotu pěti očekávaných vstřelených gólů, ale branku se jim z žádné velké příležitosti vsítit nepodařilo. I proto zůstalo Como v tabulce šesté. Atalanta neprohrála šestý ligový zápas po sobě a je na sedmém místě, pět bodů za Comem.
Juventus se po výhře posunul na čtvrté místo před AS Řím, který má k dobru pondělní dohrávku na hřišti Udine. Dvěma brankami v dresu staré dámy zazářil stoper Bremer.
První branku vstřelil brazilský obránce hlavou po rohovém kopu a od sezony 2019/2020 se takto v Serii A prosadil už patnáctkrát. Jako obránce má takových gólů za toto období nejvíce napříč elitními evropskými ligami, nyní překonal Virgila van Dijka z Liverpoolu a Gabriela z Arsenalu.
Vedle Bremera skórovali také Američan McKennie a Kanaďan David, který se v Serii A trefil ve čtvrtém z posledních pěti zápasů a čtvrtou brankou Juventusu uzavřel skóre. Parma nezvítězila počtvrté za sebou a v tabulce je šestnáctá s šestibodovým náskokem na sestupové pásmo.
