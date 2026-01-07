Fotbalisté Interu Milán v 19. kole italské ligy zvítězili na hřišti Parmy 2:0 a vedou neúplnou tabulku o čtyři body před městskými rivaly z AC a Neapolí, která jen remizovala s Veronou bojující o udržení 2:2. Bergamo díky dvěma gólům černohorského útočníka Nikoly Krstoviče zvítězilo v Boloni 2:0, Martin Vitík za domácí odehrál celé utkání.
SESTŘIHInter porazil Parmu, Krstovič zařídil Atalantě výhru v Boloni
Inter v Parmě dominoval od úvodního hvizdu, vytvořil si řadu šancí, ale skóre otevřel až tři minuty před přestávkou obránce Dimarco. Po změně stran tlak Nerazzuri ochabl, ale domácí Sommerovu branku vážně neohrozili. V závěrečném nastavení pečetil výhru ligového lídra střídající Thuram, jenž se prosadil ve druhém utkání po sobě.
Verona dokonale zaskočila Neapol. Už v 16. minutě vedla zásluhou Freseho a nedlouho po něm zvýšil z penalty Orban. Domácím zachránili alespoň bod po přestávce McTominay a Di Lorenzo. Neapol si připsala druhou ztrátu z posledních čtyř kol. Hellas je na prvním sestupovém 18. místě.
Krstovič rozhodl o výhře Bergama ve 37. minutě a po hodině hry vedení ještě pojistil. Boloňa čeká na vítězství už šest kol, z toho čtyřikrát prohrála. Atalanta naopak naplno bodovala počtvrté z posledních pěti ligových zápasů, dnešního soupeře přeskočila a je sedmá. Vitíkův tým však odehrál o zápas méně.
Fiorentina na hřišti Lazia v páté minutě nastavení přišla o třetí vítězství v ligovém ročníku, z penalty zařídil remízu 2:2 španělský veterán Pedro. Fialky bodovaly potřetí za poslední čtyři kola a od záchrany je dělí už jen dva body. Lazio čeká na výhru už čtyři zápasy a je deváté.
Výsledky 19. kola italské ligy
Pisa – Como 0:3 (76. a 90.+6 z pen. Duvikas, 68. Perrone), Lecce – AS Řím 0:2 (14. Ferguson, 71. Dovbyk), Sassuolo – Juventus 0:3 (16. vlastní Muharemovič, 62. Miretti, 63. David), Boloňa – Bergamo 0:2 (37. a 60. Krstovič), Neapol - Hellas Verona 2:2 (54. McTominay 82. Di Lorenzo - 16. Frese, 27. Orban z pen.), Lazio Řím – Fiorentina 2:2 (52. Cataldi, 90.+5 Pedro z pen. – 56. Gosens, 89. Gudmundsson z pen.), Parma – Inter Milán 0:2 (44. Dimarco, 90.+8 Thuram), FC Turín – Udine 1:2 (87. Casadei –kor 50. Zaniolo, 82. Ekkelenkamp).