Birmančevič jde ze Sparty hostovat do španělského Getafe


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Spartu opouští na konci přestupového období křídelník Veljko Birmančevič. Srbský reprezentant zamířil na hostování do španělského Getafe, součástí dohody je i opce.

Birmančevič přišel na Letnou v létě 2023 z Toulouse. Ve Spartě nejprve hostoval a klub na něj o necelý rok později uplatnil opci. Srbský reprezentant v sezoně 2023/24 zářil a pomohl Pražanům k zisku double - titulu a vítězství v domácím poháru. V ligovém ročníku si tehdy připsal 16 branek a 11 asistencí a byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže.

V minulé sezoně a během uplynulého podzimu se mu už tolik střelecky nedařilo. Vloni na jaře ho přibrzdilo zranění, zdravotní problémy ho trápily i v uplynulých dnech. Scházel kvůli tomu v úvodním jarním kole v sobotu na Dukle. V české lize má na kontě 70 startů a 25 gólů.

Birmančeviče čeká s Getafe boj o udržení ve španělské lize, klub z předměstí Madridu aktuálně figuruje na 17. místě tabulky s jednobodovým náskok na sestupové příčky. Roli brankářské dvojky plní v týmu český gólman Jiří Letáček.

