Za nejpodceňovanějšího fotbalistu na planetě označil Trent Alexander-Arnold svého spoluhráče z Realu Madrid záložníka Federica Valverdeho. Ten se stal nečekaným hrdinou bitvy gigantů, když prvním hattrickem v kariéře rozhodl v úvodním osmifinále Ligy mistrů o výhře španělského klubu 3:0 nad Manchesterem City. Středeční zápas pro něj byl neuvěřitelným zážitkem, o kterém každý sní, uvedl sedmadvacetiletý Uruguayec.
Hrdina bitvy gigantů Valverde je podle spoluhráče nejpodceňovanější fotbalista na světě
Když fanoušci Manchesteru City viděli sestavu Realu Madrid, potěšilo je, že v ní chybělo jméno kanonýra Kyliana Mbappého. Nečekali však, že Valverde sehraje na San Bernábeu životní zápas a za 42 minut prvního poločasu oslaví první hattrick v kariéře.
Rodák z Montevidea není známý svými střeleckými schopnostmi. V Lize mistrů dosud nikdy nedal víc než jeden gól v utkání, do středy v předchozích 26 zápasech soutěže ani jednou neskóroval. V poslední době ho navíc trenér kvůli početné marodce využíval spíše na pravém kraji obrany než ve středu pole.
„Bylo to neuvěřitelné. Každý by snil o takovém večeru! Chci poděkovat spoluhráčům, že mě tak silně podporují a dávají mi sebevědomí být ambiciózní a cílevědomý,“ řekl Valverde.
Trenér Álvaro Arbeloa vyzdvihl jeho význam pro tým. „Valverde je Juanito 21. století. Ať už ho požádáte, aby hrál kdekoli, je to pro klub vzorový fotbalista. Fede má všechno, co potřebuje, aby se stal skvělým hráčem Realu Madrid,“ vyzdvihl kouč.
Také spoluhráči Valverdeho respektují. „Už jako hráč Liverpoolu jsem ho obdivoval. Je to bezpochyby nejpodceňovanější fotbalista na planetě,“ řekl obránce Alexander-Arnold.
„Když s ním hrajete, chápete, kolik toho týmu dává. Pokrývá každé stéblo trávy, dává ze sebe všechno. Nejlepší vlastností hráče je, že se na něj spoluhráči mohou vždy spolehnout. Vždycky je tu, když se něco pokazí, nikdy nás nezklame. Dokonale reprezentuje Real Madrid. Bude lídrem ještě velmi dlouho,“ ujistil Alexander-Arnold.
Valverde hraje za bílý balet od 18 let. „Dnes to byl určitě můj nejlepší střelecký výkon. Opravdu jsem si zápas užil jako už dlouho ne. Jsem šťastný, ale hlavní je vítězství týmu. Máme náskok, ale odvety v Manchesteru jsou vždycky těžké. Pojedeme tam s tím, jako by byl stav 0:0,“ uvedl.
Po výkyvech z poslední doby nebyl Real podle bookmakerů na domácí půdě favoritem. „Madrid si zasloužil takový večer – a 3:0 je lepší skóre, než kdokoli z vás čekal, že?“ vychutnal si velké vítězství trenér Arbeloa.
„Byl to můj 50. zápas proti Realu jako hráče a trenéra. Takové mé ‚narozeniny‘, co se týče chvil, kdy jim čelím. A oni jsou vždycky takoví. Kdykoli si myslíte, nebo si myslí ostatní, že jsou na dně, můžete se vsadit, že se budou bránit,“ poznamenal jeho protějšek Pep Guardiola, ikona rivalské Barcelony.