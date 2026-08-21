Horejš si pochvaloval střídání. Nejméně zkušený kluk nás vrátil do dvojzápasu, radoval se

David Horejš si po remíze 2:2 na hřišti Panathinaikosu Athény pochvaloval šťastnou ruku při výběru střídajících hráčů. Hrdinou úvodního utkání 4. předkola Konferenční ligy byl útočník Abdullahi Umar, jenž srovnal dvěma góly v závěru. Devatenáctiletý Nigerijec podle trenéra Hradce Králové jen potvrdil skvělou formu v úvodu sezony.
Na Olympijském stadionu v Athénách padly všechny góly po přestávce. Domácí po trefách Andrewse Tetteha vedli ještě v 89. minutě 2:0, pak ale Umar vstřelil svou první soutěžní branku za A-tým Hradce a stejný hráč z poslední akce utkání v šesté minutě nastavení vyrovnal.
„Umocňuje to, v jakém je ten kluk rozpoložení. Má formu, uvažovali jsme i o tom, že ho dáme od začátku. Ale věděli jsme, že když půjde až v průběhu, tak to může na Panathinaikos platit, protože má problémy se závěry utkání,“ uvedl Horejš.
„Nejméně zkušený kluk nás nakonec vrátil do celého dvojzápasu a vytvořil nám zajímavou pozici do odvety. A že za mnou po gólu běžel… Je vidět, že asi máme v šatně dobré vztahy. Jsem za to rád,“ přidal.
Favorizovaný Panathinaikos byl podle očekávání lepším týmem, byť si dlouho nedokázal vytvořit vyloženou šanci. Vývoj utkání se změnil v 73. minutě, kdy vystřídal Tetteh.
Horejš poslal na trávník tři nové tváře včetně Umara. Mimo jiné se rozhodl pro neobvyklý tah a ze hry stáhl kapitána a klíčového hráče Vladimíra Daridu.
„Za stavu 0:2 mi dobře nebylo. Dneska to změnili střídající hráči, přinesli svěží vítr, intenzitu, kvalitu. Začali jsme si vytvářet možnosti, soupeř znejistěl. Střídání se nám povedla a hrozně nám pomohla. Naopak po odchodu Tetteha ztratil soupeř kvalitu v útoku,“ podotkl Horejš.
„Votroci“ jsou v pohárech poprvé od sezony 1995/96. Pokud by přes řeckého soupeře postoupili, zahráli by si premiérově skupinu jedné z evropských soutěží. Odveta se odehraje za týden na východě Čech.
„Věřím, že bude plný stadion a lidi nás poženou, jako vždycky. Nebude to nic jednoduchého, ale budeme to chtít dotáhnout. Bude to zápas o všechno, na který Hradec čekal 30 let,“ dodal Horejš.