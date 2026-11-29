Trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš po domácí prohře 1:2 s Bohemians 1905 v 16. kole přiznal, že mužstvu citelně chybí zraněný kapitán Vladimír Darida. Jeho ztráta je větší, než si devětačtyřicetiletý kouč představoval. Zároveň uvedl, že od příchodu předloni v únoru prožívá nejhorší období u týmu.
Východočeši v minulém ligovém ročníku díky čtvrté příčce zaznamenali nejvyšší umístění od rozdělení federace a nejlepší od titulové sezony 1959/60. V letních předkolech pohárů došli až do závěrečného play-off Konferenční ligy, kde těsně neuspěli s Panathinaikosem Atény.
V probíhající sezoně nejvyšší soutěže se ale votrokům nedaří. V posledních osmi ligových duelech jen jednou zvítězili a v tabulce jsou až dvanáctí.
„Jsme teď asi v nejtěžším období, co jsem za skoro tři roky tady. Prožívám nejtěžší období. Jak nás všichni plácali po zádech, teď se to tady na konci (podzimní části) sezony otočilo. Je to o tom, abychom našli příčinu a řešení, protože určitě nemá cenu hledat výmluvy. To určitě nechci,“ prohlásil Horejš.
Nezabývá se tím, jestli je pod větším tlakem. „Nechtěl bych tady tohle řešit. Mrzí mě, že jsme prohráli. Tohle je otázka pro vedení. Snažím se odvádět maximum pro Hradec. Vždy to tak bylo a dokud tady budu, vždy to tak bude,“ uvedl trenér, s nímž vedení klubu na začátku října prodloužilo smlouvu do roku 2029.
„Pevně věřím, že se z této situace dostaneme. Samozřejmě je to nepříjemné, ale jsem ten, který musí najít řešení tak, abychom to zvládli a zase se vrátili tam, kde jsme byli. Někdy fotbal tyto chvíle přináší,“ uvedl někdejší hráč i kouč Českých Budějovic.
Hradci od října chybí zraněný Darida. Šestatřicetiletý záložník si přetrhl vnitřní postranní vaz v kolenu a musel na operaci. Do konce podzimní části si už nezahraje.
„Ztráta je citelná. Je větší, než jsem si dokázal představit. Ztratili jsme lídra, kluka, který hru uměl usměrnit, vzal to na sebe. Za stavu 1:0 nenechal tým znervóznět. Ti hráči, co tady jsou, třeba Zadry (Zadražil), Čihy (Čihák), by tu zodpovědnost měli vzít na sebe a tým podržet a pozvednout. Nám to teď chybí, jsme v tom křehcí,“ řekl Horejš.