Mladé Boleslavi se v lize na vlastním hřišti nesmírně daří. Také v osmém utkání se radovala, když v 16. kole přehrála Olomouc 3:2. Středočeši poskočili na druhou příčku tabulky o bod před Liberec, který jen remizoval v Teplicích 2:2. Hradec Králové doma nestačil na Bohemians a prohrál 1:2.
Boleslav v první půli vlétla na Olomouc
Mladá Boleslav porazila Olomouc 3:2 a vyhrála i osmý domácí zápas v sezoně nejvyšší soutěže. Středočeši rozhodli třemi góly v úvodním dějství, po standardních situacích se prosadili obránci Martin Králik, Matěj Hybš a Denis Donát. V závěru snížili střídající Matěj Hadaš s Hilmirem Mikaelssonem. Mladá Boleslav se posunula na druhé místo neúplné tabulky o bod před Liberec, který má utkání k dobru. Sigma je šestá.
Středočeši v lize s Olomoucí bodovali potřetí za sebou. Osmizápasovou domácí vítěznou sérii v nejvyšší soutěži měli naposledy v roce 2019, rekordní klubová šňůra je 10 duelů z let 2005 a 2006. Olomouc prohrála v lize potřetí po sobě a utrpěla porážku i ve druhém utkání pod portugalským trenérem Jaimem Monroyem.
„Zápas byl výjimečný v tom, že jsme dali všechny tři góly ze standardních situací, což je asi stejně jako v dosavadním průběhu sezony. Rozhodlo to utkání. V prvním poločase jsme hráli opravdu dobře, Olomouc jsme přehráli a zpeněžili jsme to standardkami. Olomouc snížila až v závěru, což vždy může trochu pokazit tu emoci. Na druhou stranu jsme vyhráli, je pak už jedno kolik. Nestalo se nám to poprvé, musíme se na to zaměřit,“ hodnotil trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer.
„Nepočítáte s tím, že dostanete tři góly ze standardních situací. Stejně jsme inkasovali i minule se Slavií, takže jsem hodně naštvaný, dělá mi to velké starosti. Po inkasovaných brankách jsme museli zareagovat a některé věci změnit, snažit se dostat soupeře pod větší tlak. Ve druhé půli jsme si vytvořili šance, dvakrát jsme skórovali. Reakce týmu na poločasový stav byla velmi dobrá, ale je z toho další porážka,“ uvedl Monroy.
FK Mladá Boleslav – Sigma Olomouc 3:2 (3:0)
FK Mladá Boleslav – Sigma Olomouc 3:2 (3:0)
Branky: 17. Králik, 23. Hybš, 38. Donát – 83. Hadaš, 90.+1 Mikaelsson.
Rozhodčí: Kubečka – L. Matoušek, Koranda – Adam (video). ŽK: Soldo (Olomouc). Diváci: 1195.
Mladá Boleslav: Vorel – F. Matoušek (90.+2 Zachoval), Donát, Králik, Hybš – Kozel, Zíka – John (90.+2 Letenay), Špatenka (75. Langhamer), Šubert (75. Kolářík) – Buryán (65. Klíma). Trenér: Majer.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý, Lurvink – Ghali (67. Hadaš), Baráth, Soldo, Borges (46. Ekeroth) – Janošek, Tkáč (67. Krivak) – Šíp (67. Mikaelsson). Trenér: Monroy.
Liberec přišel o výhru v závěru
Liberec remizoval v Teplicích 2:2 a v nejvyšší soutěži ztratil body po sérii tří výher. V neúplné tabulce proto klesl na třetí místo za druhou Mladou Boleslav. Skóre v 26. minutě otevřel teplický Marcel Čermák, před přestávkou vyrovnal Lukáš Mašek. Liberec měl v závěru po gólu Lukáše Hůlky na dosah vítězství, střídající Matyáš Kozák se však v 86. minutě postaral o dělbu bodů. Teplice jsou čtvrté o bod před Spartou a šestou Olomoucí.
Soupeři se v sezoně utkali již potřetí. Liberec ve druhém ligovém kole doma týmu ze Stínadel podlehl 0:1, před měsícem ho v osmifinále poháru rovněž na vlastním trávníku vyřadil po výhře 1:0. Jinak ale Teplice nejsou pro Slovan oblíbeným soupeřem, porazil je v jediném z posledních 11 vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži. Liberec má k dobru středeční odložené utkání s Ostravou.
„Převažují ve mně pozitivní pocity. Liberec potvrdil, jak se v této sezoně prezentuje. Jak náročný fotbal hrají, soubojový, ve velké intenzitě. Míče, které sypou za obranu, jsme v první půli dokázali celkem dobře ubránit. O to víc mě štve, že jsme v zápase dostali dva hrozné góly. Za mě byly důsledkem nedůrazu, možná z obavy, abychom nezpůsobili penaltu. To jediné mě z defenzivy mrzí. Přestože nás Liberec přestřílel, myslím, že víc jak jednu větší gólovou šanci si nevytvořil. Proto mě těší, že jsme dokázali aspoň srovnat. Remíza je pro nás velmi důležitá, protože jsme změřili síly s top klubem této sezony a dokázali urvat bod,“ uvedl trenér Teplic Zdenko Frťala.
„Myslím, že jsme viděli dobrý ligový zápas, bojovný. Víme o síle Teplic, hrály doma. Samozřejmě jsme chtěli hrát na vítězství, ale remíza tomu asi vzhledem k vývoji sedí. První poločas byl takový opatrnější, nějaké velké šance nebyly. V druhém poločase byla aktivita více na naší straně. Když už to vypadalo, že zápas půjde do remízy, podařilo se nám to zlomit. O to víc nás to mrzí. Když dáte šest minut před koncem gól, s tak zkušeným mužstvem vzadu bychom si to už měli pohlídat. Ztratili jsme na chvíli koncentraci a dostali gól. Každý bod venku se počítá, ale jsme trošičku zklamaní, byli jsme blízko. Po výhře na Spartě jsme nikde v oblacích nelétali, přístup byl z naší strany v pořádku,“ řekl liberecký kouč Branislav Fodrek.
FK Teplice – Slovan Liberec 2:2 (1:1)
FK Teplice – Slovan Liberec 2:2 (1:1)
Branky: 26. Čermák, 86. Kozák – 42. Mašek, 84. Hůlka.
Rozhodčí: Bohata – Šůma, Vlček – Zelinka (video). ŽK: Pulkrab, Bílek, Riznič, Frťala (trenér) – Hodouš. Diváci: 2677.
Teplice: Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – Bílek (70. D. Mareček), Fortelný (46. Jukl) – Radosta, Čermák (77. Takács), Hopi (61. Auta) – Pulkrab (77. Kozák). Trenér: Frťala.
Liberec: Koubek – Juliš, Mikula, Hůlka, Kayondo – Faye, Masopust – Dulay (74. Mikulenka), Bužek (59. Lexa), Hodouš (59. Sychra) – Mašek (74. Marsetič). Trenér: Fodrek.
Hradec Králové se dál trápí
Bohemians uspěli na půdě Hradce Králové 2:1 a posunuli se v tabulce na osmé místo. Klokani sice brzy prohrávali, když skóre zápasu otevřel Tom Slončík už ve druhé minutě, jenže před přestávkou srovnal Samuel Obinaja a dvacet minut před koncem rozhodl o třech bodech pro Pražany Roman Květ.
Východočeši se nedokáží dostat z letargie, z posledních osmi ligových zápasů vyhráli jediný a zůstávají v pásmu pro skupinu o udržení. Z 12. místa ztrácí tři body na desátou Zbrojovku a devátý Jablonec, oba týmy ale mají utkání k dobru. Naopak Bohemians chybí jen dva body na čtvrté Teplice.
FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1)
FC Hradec Králové – Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1)
Branky: 2. Slončík – 39. Obinaja, 68. Květ.
Rozhodčí: Lovětínský – Pečenka, Cichra – Kocourek (video). ŽK: Čech (Hradec). Diváci: 3811.
Hradec: Zadražil – Uhrinčať (90.+2 Valenta), Čihák, Čech (78. Chvátal) – Trubač, Kučera, Dancák, Horák – van Buren (62. Mihálik), Slončík – Čvančara. Trenér: Horejš.
Bohemians: Frühwald – Havel (84. Černý), Lischka, Kadlec (84. Heidenreich) – Kareem, Čermák, Obinaja, Mirvald (68. Kovařík) – Matoušek, Květ (77. Sakala) – Krobot (68. Almási). Trenér: Veselý.
Artis přejel v záchranářském souboji Slovácko
Fotbalisté Artisu Brno otočili předehrávku 16. kola se Slováckem a zvítězili 4:1. Hosty poslal po půlhodině do vedení Marek Havlík v době, kdy hrál Artis po vyloučení Quadriho Adedirana z deváté minuty v deseti, před pauzou v oslabení srovnal Dominik Sarapata. Po změně stran dostal červenou kartu i hostující Tichomir Kostadinov a v 65. minutě otočil stav Alexis Alégué. V závěru byl ještě vyloučen gólman Slovácka Milan Heča a výhru nováčka v dlouhém nastavení podtrhli Neil Glossoa a Sacha Komljenovic.
Artis v lize zvítězil podruhé za sebou a v neúplné tabulce se dostal mimo barážové příčky na 13. místo. Celek z Uherského Hradiště neuspěl po dvou výhrách a na brněnského soupeře ztrácí z předposlední pozice tři body.
Artis Brno – 1. FC Slovácko 4:1 (1:1)
Artis Brno – 1. FC Slovácko 4:1 (1:1)
Branky: 45. Sarapata, 65. Alégué, 90.+6. Glossoa, 90.+9. Komljenovic – 33. Havlík.
Rozhodčí: Volek – Paták, Bělák – Ochotnický (video). ŽK: Plechatý, Nádvorník (trenér) – Fiala. ČK: 10. Adediran, 57. Nádvorník (trenér) – 49. Kostadinov, 87. Heča. Diváci: 1392.
Artis: Kašík – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Preisler – Pospíšil (46. Labík), Boháč – Alégué (81. Komljenovic), Sarapata (88. Fomba), Papalelé (46. Ndiaye) – Adediran. Trenér: Nádvorník.
Slovácko: Heča – Vaško (85. Juroška), Behiratche, Král – Ndefe (85. Prior), Trávník, Kostadinov, Šviderský (46. Blahút) – Havlík, Vorlický (56. Sosseh) – Puškáč (72. Fiala). Trenér: Jelínek.