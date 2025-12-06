Bayern Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea rozstřílel Stuttgart 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Třikrát se trefil i Yan Diomande za Lipsko, který řídil destrukci Frankfurtu 6:0. Leverkusen prohrál na hřišti Augsburgu 0:2 a podruhé za sebou nebodoval. Patrik Schick odehrál za Bayer celé utkání.
Bayern deklasoval Stuttgart 5:0, Schick za Bayer odehrál celý zápas
Bayern se dostal do vedení efektním zakončením Laimera. Rakouský záložník na malém vápně obdržel přihrávku od Oliseho a patou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Nübela.
Po hodině hry nahradil Jacksona Kane a hned po šesti minutách střelou z dálky zvýšil. Po trefě Stanišiče dvaatřicetiletý anglický kanonýr v 82. minutě proměnil penaltu po ruce Assignona a o šest minut později završil jubilejní hattrick v německé nejvyšší soutěži.
Lipsko nasměroval k vysoké výhře už v páté minutě Harder, na nějž ještě do přestávky navázal Baumgartner. Diomande si otevřel střelecké konto těsně po pauze a už o 18 minut později se útočník Pobřeží slonoviny radoval z premiérového hattricku. Mezitím se ještě z penalty prosadil kapitán Raum. Eintracht v lize prohrál po šesti zápasech a patří mu sedmá pozice s jednobodovou ztrátou na Stuttgart, který drží poslední pohárovou pozici.
Diomande se ve věku 19 let a 22 dní stal druhým nejmladším střelcem bundesligového hattricku po Walteru Bechtoldovi. Tomu bylo 18 let a 118 dní v listopadu 1965, kdy nasázel tři branky v dresu Frankfurtu.
Leverkusen už po necelé půlhodině prohrával brankami řeckého obránce Jannulise a Kadea. Trenér Hjulmand se o přestávce pokusil zvrátit nepříznivý vývoj nasazením Quansaha a Kofaneho, ale na výsledku už se nic nezměnilo.
Wolfsburg si doma poradil s Unionem Berlín 3:1, Alex Král za hosty naskočil v 70. minutě. O první vítězství VfL po čtyřech zápasech se postarali Wimmer, Amúra a Majer. Skóre jen zkorigoval Nsoki a v závěru neproměnil penaltu Querfeld. Wolfsburg má čtyřbodový náskok na přímý sestup, Union po druhé porážce za sebou má jen o tři body víc.
Fotbalisté St. Pauli po pohárovém úspěchu na hřišti Mönchengladbachu zastavili sérii porážek v Bundeslize. Za remízu 1:1 v Kolíně nad Rýnem, který čeká už čtyři zápasy na výhru, získali první bod po devíti kolech. Tým z Hamburku ale zůstal předposlední, protože Heidenheim porazil Freiburg 2:1 a zaznamenal druhé vítězství po sobě. Poslední je Mohuč, která v pátek prohrála s Mönchengladbachem 0:1
Výsledky 13. kola německé fotbalové ligy
Augsburg – Leverkusen 2:0 (6. Jannulis, 28. Kade)
Heidenheim – Freiburg 2:1 (59. Mainka, 90.+4 Schimmer – 40. Manzambi)
Kolín nad Rýnem – St. Pauli 1:1 (51. El Mala – 90.+4 Jones)
Stuttgart – Bayern Mnichov 0:5 (66., 82. z pen. a 88. Kane, 11. Laimer, 78. Stanišič)
Wolfsburg – Union Berlín 3:1 (10. Wimmer, 30. Amúra, 59. Majer)