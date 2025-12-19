Alkmaar se střídajícím záložníkem Matějem Šínem remizoval v Konferenční lize 0:0 s Bialystokem. Obránce Stefan Simič nezabránil porážce Omonie Nikósie 0:1 s Čenstochovou. Oba týmy českých fotbalistů se vešly mezi čtyřiadvacítku, která postoupila do play-off ze společné tabulky 36 mužstev. Ligovou fázi ovládl Štrasburk po výhře 3:1 nad Breidablikem.
Hlavní fázi Konferenční ligy vyhrál Štrasburk
Mezi nejlepších osm celků, které prošly přímo do osmifinále, se dostaly i Čenstochová, AEK Atény, Vallecano, Šachtar Doněck, Mohuč, AEK Larnaka a pražská Sparta. Letenští porazili 3:0 Aberdeen a obsadili čtvrtou příčku. Z 24. místa postoupila Olomouc, která na závěr podlehla 1:2 Lechu Poznaň. Hanákům pomohl výsledek utkání AEK Atény - Universitatea Craiova, řecký tým otočil zápas na 3:2 až v nastavení. Úvodní kolo play off se odehraje 19. a 26. února 2026, los je na programu 16. ledna.
Alkmaar hrál od 64. minuty přesilovku po vyloučení Pululua. Vzápětí přišel do hry z lavičky Šín, ani on ale nedokázal překonat hostující obranu. AZ potřetí v soutěži doma neinkasoval, na druhou stranu poprvé nezvítězil.
Alkmaar skončil v tabulce na 14. místě a v play off ho čeká Drita, nebo Noah. Omonia obsadil 17. pozici a narazí na Fiorentinu, nebo Rijeku.
Drama v boji o poslední postupové místo
Velké drama se odehrálo v boji o poslední postupovou příčku, kterou v závěru dlouho držela Olomouc. Ve třetí minutě nastavení ale srovnal Zrinjski Mostar svůj duel s Rapidem Vídeň a díky remíze 1:1 a lepšímu skóre v "živé" tabulce přeskočil Hanáky.
Nakonec se tak rozhodlo v Aténách. Craiova potřebovala uhrát alespoň bod a na konci osmiminutového nastavení dokonce vedla 2:1. Pak ale srovnal hlavou Kutesa a gruzínský sudí Kruašvili ještě nechal pokračovat ve hře. Nakonec videorozhodčí odhalil faul Houriho na Vidu a nařízenou penaltu proměnil ve 14. minutě nastavení Jovič. Universitatea při shodném počtu bodů i rozdílu ve skóre zaostala za Olomoucí kvůli menšímu počtu vstřelených gólů (6:8 proti 7:9).
Výsledky 6. kola Konferenční ligy
AEK Atény – Universitatea Craiova 3:2 (0:1),
Alkmaar – Bialystok 0:0 (0:0),
Celje – Shelbourne 0:0 (0:0),
Crystal Palace – Kuopio 2:2 (1:0),
Dynamo Kyjev – Noah 2:0 (1:0),
Lausanne – Fiorentina 1:0 (0:0),
Legia Varšava – Lincoln 4:1 (1:0),
Mohuč – Samsunspor 2:0 (1:0),
Omonia Nikósie – Čenstochová 0:1 (0:0),
Shamrock Rovers – Hamrun 3:1 (2:1),
Sigma Olomouc – Lech Poznaň 1:2 (0:2),
Slovan Bratislava – Häcken 1:0 (0:0),
Sparta Praha – Aberdeen 3:0 (2:0),
Šachtar Doněck – Rijeka 0:0,
Štrasburk – Breidablik 3:1 (1:1),
Vallecano – Drita 3:0 (1:0),
Zrinjski Mostar – Rapid Vídeň 1:1 (0:1),
AEK Larnaka – Škendija Tetovo 1:0 (0:0).