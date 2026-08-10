Spokojenost zatím může panovat v pražské Dukle. Po sestupu, který ještě má mít soudní dohru, zatím pražský celek se sedmi body vede druhou ligu a cíl je jediný: přímý postup hned nazpět. Podle sportovního ředitele klubu Martina Haška se proto na Julisce ani nechtějí přizpůsobovat kvalitě nižší soutěže, která je podle něj obecně slabší.
Jedním z velkých témat Dukly byla vedle sestupu také absence trenéra Pavla Šustra na lavičce. Svůj disciplinární trest si „odpykával“ mezi fanoušky Dukly přímo v kotli, a to rovnou do půl těla. Oslavil tak úvodní domácí výhru 2:0 nad nováčkem z České Lípy.
„Trenér Šustr má teď takové období, kdy je populární. Začalo to po té tiskovce v Teplicích,“ připomíná Hašek v rozhovoru pro ČT sport Šustrovu kritiku rozhodčích.
„Samozřejmě, že to má vliv na to, že prostřednictvím jeho osoby je i Dukla víc sledovaná, než by byla, to jsme určitě rádi. Zároveň jsme rádi, když bude Dukla sledovaná, když bude mít hodně bodů a bude hrát atraktivní fotbal,“ dodává Hašek.
„Tahle část práce trenéra… Doby se mění, marketing je strašně důležitý, sociální sítě tlačí na všechny obory, a kde dřív neměly prostor, nyní mají. Snažím se být pružný, i když jsem starší generace. Já se ale starám o sport,“ usmívá se Hašek při zmínce o showmanství Šustra.
Na lavičce se tak místo něj objevil asistent Jakub Harant. „On už působil jako hlavní trenér ve Vlašimi, v ČFL u našeho béčka taky, předtím byl asistentem, on má zkušeností dost a nemám vůbec obavu, že by tuhle roli zastupujícího kouče nezvládl,“ řekl Hašek.
Nejvíce ale rezonoval sestup Dukly. Ta už dopředu avizovala, že se cítí být poškozená rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy Artisem Brno.
Vedení Dukly je totiž přesvědčené, že po vyloučení Karviné z první ligy za ovlivňování výsledků měla jako sestupující z nejvyšší soutěže dostat při doplnění Dukla přednost před náhradníky z druhé ligy. Majitel Dukly Matěj Turek oznámil, že klub z Julisky bude soudní cestou žádat náhradu škody.
„Ty věci měly nějaký vývoj, jsou nějaké řády, pak je úhel pohledu na ty řády. Já jsem člověk, který se snaží řešit věci, které může ovlivnit, a to, co řešit nemůže, tím se až tolik nezabývám,“ tvrdí Hašek.
Podle svých slov si jako sportovní ředitel přál, aby Dukla v nejvyšší soutěži logicky zůstala. „Ale když jsme nezůstali, tak jsem to vzal jako hotovou věc a od té doby má veškerá energie patří tomu, abych Duklu pomohl připravit na návrat do nejvyšší soutěže. A to je naším hlavním cílem.“
Druhou ligu Hašek pokládá jednoznačně za soutěž s nižší úrovní hry. „To nemá cenu si malovat růžové obrázky. Hrají v ní horší hráči, hraje se v nižším tempu, fotbalovosti je výrazně méně a hráči tu svou energii věnují vyhledávání soubojů, kterých je tam pak hodně. Zároveň jsou hráči na tom pohybově, obratnostně, rychlostně hůř.“
Z pohledu někdejšího trenéra Sparty či Bohemians 1905 pak často přicházejí zápasy, které mají pro diváka objektivně nižší úroveň než prvoligové zápasy. „My potřebujeme získávat body, abychom postoupili přímo do první ligy. Zároveň se na ni musíme připravit tak, abychom v ní obstáli. Nemůžeme se přizpůsobovat druhé lize, ale věnovat se sami sobě a rozvoji vlastního týmu,“ zdůrazňuje Hašek.