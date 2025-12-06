Hned osm branek nabídlo utkání mezi Barcelonou a Betisem Sevilla. Vítězně ze střetnutí nakonec vyšel katalánský celek, který porazil soupeře 5:3. Třemi góly se na výhře podílel Ferrán Torres. Tři body si připsal i Villareal, který porazil 2:0 Getafe a upevnil si třetí místo v tabulce. V čele nadále zůstává právě Barcelona.
Barcelona v přestřelce zdolala Betis Sevilla. Torres zaznamenal hattrick
Barcelona sice v šesté minutě prohrávala po gólu Antonyho, ale Torres dvakrát rychle odpověděl a hosté už ve 13. minutě vedli. Po půlhodině hry se poprvé v La Lize prosadil dvacetiletý Švéd Bardghji, těsně před pauzou Torres završil hattrick a vstřelil 11. gól v sezoně. Po změně stran ještě Yamal z penalty vedení "Barcy" pojistil.
Betis zdramatizoval závěr brankou Llorenteho a penaltou Hernándeze, ale víc už pátý tým tabulky nedokázal.
O úspěch Villarrealu se postarali Kanaďan Buchanan a Gruzínec Mikautadze. Hosté navíc od 48. minuty hráli bez záložníka Milly, jenž dostal přímou červenou kartu za protesty. Getafe prohrálo potřetí z posledních čtyř kol a za pohárovými příčkami zaostává o čtyři body.
O vítězství Bilbaa nad Atléticem rozhodl pět minut před koncem útočník Berenguer. Třicetiletý Španěl se prosadil poprvé v ročníku. Athletic poskočil na sedmé místo s jednobodovou ztrátou na Espaňol, který okupuje poslední pohárovou příčku. Barcelonský klub ale odehrál o dva zápasy méně.
Výsledky 15. kola španělské ligy
Villarreal – Getafe 2:0 (45.+5 Buchanan, 64. Mikautadze), Alavés – San Sebastian 1:0 (45.+4 Boyé z pen.), Betis Sevilla – FC Barcelona 3:5 (6. Antony, 85. Llorente, 90. Hernández z pen. – 11., 13. a 40. Torres, 31. Bardghji, 59. Yamal z pen.), Bilbao – Atlético Madrid 1:0 (85. Berenguer).