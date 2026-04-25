Fulham živí naději na pohárovou Evropu, poradil si s Aston Villou

Fulham udolal v 34. kole anglické fotbalové ligy po třech a půl letech Aston Villu a může ještě zabojovat o evropské poháry. Ryan Sessegnon se postaral brankou na 1:0 o vítězství domácích nad čtvrtým týmem tabulky ve 43. minutě.
V předchozích šesti vzájemných ligových zápasech Fulham nezískal ani bod, tentokrát vytěžil z minima maximum. Sessegnon dorazil do branky míč po Lukičově hlavičce. Více šancí domácí neměli. Fulham se přiblížil na jeden bod sedmému místu, které zaručuje účast v Konferenční lize.
Aston Villa nevyužila možnost vystřídat minimálně do pondělí na třetím místě Manchester United. Z posledních pěti venkovních zápasů v Premier League získal birminghamský tým jen dva body. Ve čtvrtek ho čeká další utkání na soupeřově hřišti, v úvodním semifinále Evropské ligy nastoupí proti Nottinghamu.
Výsledky 34. kola anglické fotbalové ligy
Fulham – Aston Villa 1:0 (43. Sessegnon), Liverpool – Crystal Palace 3:1 (35. Isak, 40. Robertson, 90.+6 Wirtz – 72. Muňoz), West Ham – Everton 2:1 (51. Souček, 90.+2 Wilson – 88. Dewsbury-Hall), Wolverhampton – Tottenham 0:1 (82. Palhinha),
18:30 Arsenal – Newcastle.