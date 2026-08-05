Fotbalisty Newcastlu bude trénovat německý kouč Jaissle

Trenérem fotbalistů Newcastlu včetně čerstvé posily Lukáše Horníčka se stal Matthias Jaissle. Osmatřicetiletý německý kouč dosud působil v saúdskoarabském al-Ahlí, se kterým vloni a letos vyhrál asijskou Ligu mistrů.
V dosavadním působišti Jaissle získal s týmem také saúdskoarabský Superpohár a v předchozím angažmá dovedl Salcburk ke dvěma rakouským titulům a triumfu v domácím poháru.
„Je jedním z nejuznávanějších mladých fotbalových trenérů. Jeho seznam úspěchů, vůdčí schopnosti a neúnavná snaha o zlepšení z něj činí výjimečnou osobnost ideální pro náš klub,“ konstatoval generální ředitel klubu David Hopkinson.
Klub jmenoval Jaissleho hlavním trenérem dva dny poté, co získal z Bragy Horníčka a s přestupní částkou 30 milionů eur (asi 726 milionů korun) z něj udělal třetího nejdražšího českého fotbalistu v historii.
Jaissleho předchůdce Eddie Howe nečekaně skončil na lavičce na konci července. U mužstva působil od podzimu 2021 po nástupu nových saúdskoarabských majitelů. Loni s ním ovládl anglický Ligový pohár a ukončil sedmdesátileté čekání Newcastlu na domácí trofej.
Tým dovedl dvakrát do Ligy mistrů, v uplynulé sezoně až do osmifinále. V Premier League se ale Straky trápily, obsadily až 12. pozici a v nadcházejícím ročníku budou bez evropských pohárů.