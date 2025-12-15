Fotbal

Fotbal fokus podcast: Varianta Trpišovský padla. Co Koubek? + Bilance podzimu


před 52 mminutami|Zdroj: ČT sport

Už je jasné, že Jindřich Trpišovský fotbalovou reprezentaci nepovede. Takže kdo? Fotbalová asociace ČR totiž nemá peníze a nemá ani moc vhodných kandidátů. Fotbal fokus podcast se v dalším dílu také ohlíží za ligovým podzimem. Diskutují Petr Nerad a Ondřej Nováček.

Fotbal, hokej i velo fokus podcast v Apple Podcasts – RSS – Spotify.

Hudba použita ze skladeb:

Bam Bam – Oro Flash
Black Ant – Michael Vendette

