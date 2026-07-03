Fotbal fokus podcast: Král Messi, cesta Argentiny, co zákulisí River Plate?

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Argentina zatím proplouvá mistrovstvím světa jako nůž máslem. V úvodním play-off ji čekají Kapverdy. Nemůže být outsider paradoxně tvrdým oříškem? Otázka Fotbal fokus podcastu pro agenta Filipa Zíku, který v Argentině několik let vyrůstal. Ptá se Ondřej Nováček.
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