MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, výsledky
Průvodce MSProgram a výsledkySestřihyAZ kvíz
Fotbal

Fotbal fokus podcast: Král Messi, cesta Argentiny, co zákulisí River Plate?


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Fotbal fokus podcast: Král Messi, cesta Argentiny, co zákulisí River Plate?
Zdroj: ČT sport

Argentina zatím proplouvá mistrovstvím světa jako nůž máslem. V úvodním play-off ji čekají Kapverdy. Nemůže být outsider paradoxně tvrdým oříškem? Otázka Fotbal fokus podcastu pro agenta Filipa Zíku, který v Argentině několik let vyrůstal. Ptá se Ondřej Nováček.

ODEBÍREJTE FOTBAL FOKUS PODCAST NA YOUTUBE KANÁLE ČT SPORT.

Fotbal, Hokej i Velo fokus podcast v Apple PodcastsRSSSpotify.

POSLECHNĚTE SI

Fotbal fokus s Michalem Kadlecem: Posadit Schicka a zkusit Chorého. Musíme to umlátit

22. 6. 2026

Fotbal fokus s Michalem Kadlecem: Posadit Schicka a zkusit Chorého. Musíme to umlátit

Fotbal fokus s Karlem Poborským: Češi jsou jedni z nejnudnějších týmů na MS. Ať teď hraje Sochůrek

21. 6. 2026

Fotbal fokus s Karlem Poborským: Češi jsou jedni z nejnudnějších týmů na MS. Ať teď hraje Sochůrek

Fotbal fokus podcast: Rychlý konec na MS, mdlý herní projev, budoucnost s Koubkem

25. 6. 2026

Fotbal fokus podcast: Rychlý konec na MS, mdlý herní projev, budoucnost s Koubkem
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.