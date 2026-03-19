Fiorentina opět zdolala Čenstochovou a je ve čtvrtfinále Konferenční ligy

Fiorentina v odvetě osmifinále Konferenční ligy vyhrála 2:1 na hřišti Rakówa Čenstochová a postoupila do čtvrtfinále, v úvodním duelu uspěli stejným výsledkem. AEK Athény navzdory porážce 0:2 vyřadil Celje. Crystal Palace zdolal po prodloužení 2:1 AEK Larnaka.
Utkání Čenstochová – Fiorentina mělo stejný průběh jako před týdnem. Polský celek šel po změně stran do vedení, střelou na přední tyč se prosadil Struski. Dvojnásobný finalista Konferenční ligy ale stav opět otočil a zahraje si čtvrtfinále soutěže počtvrté za sebou. O vyrovnání se znovu postaral Ndour a vítězný zásah v nastavení si tentokrát připsal Pongračič střelou do prázdné brány z poloviny hřiště.
Celje utrpělo doma debakl 0:4, přesto dnes v Athénách oživilo naděje na postup, když o poločase vedlo 2:0. Na víc už se ale nezmohlo, AEK prošel do čtvrtfinále evropského poháru po 28 letech. Naposledy se mu to podařilo ještě v bývalém Poháru UEFA.
Nováček v pohárech Crystal Palace udolal Larnaku na jejím hřišti díky dvěma zásahům křídelníka Sarra. Domácí sice dovedli dvojzápas za stavu 1:1 do prodloužení, od 73. minuty ale hráli bez vyloučeného střelce branky Saborita a favorit zužitkoval tlak v 99. minutě po signálu z rohového kopu. V závěru dostal červenou kartu další domácí hráč Ioannu.
Odvetná utkání osmifinále Konferenční ligy
Čenstochová – Fiorentina 1:2 (0:0)
Branky: 46. Struski – 69. Ndour, 90.+7 Pongračič. První zápas: 1:2, postoupila Fiorentina
AEK Athény – Celje 0:2 (0:2)
Branky: 13. Iosifov, 42. Požeg Vancaš. První zápas: 4:0, postoupily Athény
AEK Larnaka - Crystal Palace 1:2 po prodl. (1:1, 0:1)
Branky: 63. Saborit - 14. a 99. Sarr. ČK: 74. Saborit, 120.+4 Ioannu (oba Larnaka). První zápas 0:0, postoupil Crystal Palace