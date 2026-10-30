Čeští fotbalisté do 15 let zakončili povedené premiérové mistrovství světa na druhém místě. Ve finále v Baku svěřenci trenéra Karla Havlíčka nestačili na suverénní Španělsko 0:3. Záznam finálového utkání sledujte ve 20:50 a v sobotu v 8:00 na ČT sport.
Český tým na šampionátu, do kterého zasáhlo 189 zemí, ovládl se stoprocentní bilancí svoji skupinu. Ve vyřazovacích bojích postupně přešel přes Angolu, Itálii, Brazílii a Paraguay, na další překvapení už ale nedosáhl.
Čeští mladíci postrádali kvůli zranění svého nejlepšího střelce Ondřeje Schwaba a poprvé na turnaji vyšli střelecky naprázdno. Skóre otevřel ve 13. minutě technickým pokusem zpoza vápna Polo, po poločase přidal pojistku z dorážky Fernández a po půlhodině dotlačil míč za čáru Bielsa.
FIFA uspořádala šampionát hráčů do 15 let poprvé v historii, zúčastnili se ho mladíci narození v letech 2011 a 2012. Hrálo se na menším hřišti se sedmi fotbalisty v poli a gólmanem, branky nicméně měly tradiční rozměry. Poločasy trvaly pouze 20 minut a střídalo se hokejově.