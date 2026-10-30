Mladí čeští fotbalisté si zahrají o titul mistrů světa. Finále MS U15 sledujte na ČT sport Plus

Česká reprezentace U15 si zahraje finále historicky prvního mistrovství světa v kategorii do 15 let FIFA U15 World Cup & Festival. Přímý přenos duelu se Španělskem sledujte od 15:00 na ČT sport Plus. Záznam nabídne ČT sport ještě večer ve 20:50 a následně zítra v 8:00. Od 14:30 si nenechte na ČT sport Plus ujít závěrečný ceremoniál turnaje.
„Postup české reprezentace až do finále historicky prvního mistrovství světa této věkové kategorie je obrovským úspěchem a skvělou zprávou pro český fotbal. Jsme rádi, že můžeme divákům zprostředkovat takové okamžiky a přinášet jim českou stopu z významných mezinárodních sportovních událostí,“ uvedl ředitel divize Sport České televize Jiří Ponikelský.
Česká fotbalová reprezentace do 15 let na historicky prvním ročníku turnaje FIFA U15 World Cup & Festival 2026, který hostí Baku, ve čtvrtfinále udolala Brazílii na penalty a v semifinále porazila Paraguay 2:0. V závěrečném utkání turnaje se český tým utká se Španělskem o vítězství v nejvyšší výkonnostní kategorii A.
Fanoušci budou mít možnost sledovat finálové utkání také v přímém přenosu. České televizi, která je generálním mediálním partnerem FAČR, se podařilo zajistit televizní vysílání na ČT sport Plus, a to dnes přímým přenosem od 14:30 i se závěrečným ceremoniálem. Záznam nabídne ČT sport ještě večer ve 20:50 a následně zítra v 8:00.
Premiérový ročník FIFA U15 World Cup & Festival je mimořádnou mezinárodní fotbalovou akcí, která v Baku spojila 189 národních týmů z celého světa. Jejím cílem je nabídnout mladým fotbalistům příležitost získávat mezinárodní zkušenosti, poměřovat se s vrstevníky z různých fotbalových kultur a rozvíjet svůj talent. Turnaj se hraje inovativním formátem 8 na 8 a jeho součástí jsou také vzdělávací a doprovodné aktivity.
„Česká televize se snaží přinášet divákům nejen velké sportovní události, ale také příběhy českých reprezentantů napříč věkovými kategoriemi a disciplínami. Postup patnáctiletých fotbalistů do finále světového turnaje je mimořádnou událostí, kterou jsme chtěli divákům nabídnout přímo. Jsme proto rádi, že se podařilo zajistit přenos rozhodujícího utkání a umožnit fanouškům sledovat mladé české reprezentanty v souboji o světové prvenství,“ dodal šéfredaktor Redakce sportu ČT Michal Dusík.