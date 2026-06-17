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Fotbal

FIFA zrušila Opavě zákaz registrace nových hráčů


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Mezinárodní fotbalová federace zrušila Opavě zákaz registrace nových hráčů. Slezané to uvedli na klubovém webu. Druholigový celek měl pozastavené přestupy od konce května kvůli administrativnímu pochybení v platebním systému FIFA.

„Omezení bylo spojeno s administrativním procesem souvisejícím s akreditací do systému FIFA Clearing House. Klub v uplynulých týdnech splnil všechny požadované podmínky, úspěšně absolvoval následné kontrolní posouzení a doložil veškeré náležitosti požadované ze strany FIFA,“ stojí v prohlášení.

Opava už v květnu zdůraznila, že zákaz nemá souvislost s korupční a sázkařskou kauzou, v níž figuruje.

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