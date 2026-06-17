FIFA zrušila Opavě zákaz registrace nových hráčů

Mezinárodní fotbalová federace zrušila Opavě zákaz registrace nových hráčů. Slezané to uvedli na klubovém webu. Druholigový celek měl pozastavené přestupy od konce května kvůli administrativnímu pochybení v platebním systému FIFA.
„Omezení bylo spojeno s administrativním procesem souvisejícím s akreditací do systému FIFA Clearing House. Klub v uplynulých týdnech splnil všechny požadované podmínky, úspěšně absolvoval následné kontrolní posouzení a doložil veškeré náležitosti požadované ze strany FIFA,“ stojí v prohlášení.
Opava už v květnu zdůraznila, že zákaz nemá souvislost s korupční a sázkařskou kauzou, v níž figuruje.