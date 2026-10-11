Everton i Manchester City jsou dál stoprocentní, odnesl to Liverpool

Šest kol bez porážky mají za sebou v anglické lize fotbalisté Evertonu i Manchesteru City. Everton v neděli remizoval na hřišti Hullu 2:2, Citizens vyhráli 3:0 v Liverpoolu, pro který to byla první prohra v tomto ročníku Premier League. S těmito dvěma týmy zůstal v soutěži bez porážky už jen Brentford.
Everton sice musel od 48. minuty dotahovat po brance domácího Gelhardta, ale o sedm minut později vyrovnal Dewsbury-Hall. Ten se v 68. minutě podepsal i pod druhý gól, tentokrát jako asistent u trefy útočníka Barryho. Toffees však vedení neudrželi a s nováčkem se rozešli smírně, poté co čtvrt hodiny před koncem zpečetil výsledek střídající Bellúmí.
Crystal Palace doma porazil Nottingham 3:1 a přeskočil soupeře v tabulce. Návrat do jižního Londýna se nevydařil trenérovi Oliveru Glasnerovi, jenž strávil na lavičce Crystal Palace dva roky a vyhrál s ním Anglický pohár i Superpohár a Konferenční ligu. V létě právě odtud zamířil do Nottinghamu.
Forest šel sice už ve třetí minutě do vedení po trefě Ndoyeho, ale o triumfu domácích rozhodly branky Kamady, Lermy a Pina.
Výsledky 6. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 6. kola anglické fotbalové ligy
Arsenal – Leeds 2:1 (62. Calafiori, 70. Guimaraes – 55. Justin), Aston Villa – Brentford 2:2 (12. Jackson, 77. McGinn – 10. Jarmoljuk, 79. Ajer), Chelsea – Bournemouth 5:1 (2. a 70. Henderson, 46. a 67. Pedro, 3. Rogers – 51. Evanilson), Ipswich – Fulham 2:1 (89. Ouattara, 90+2. O'Shea – 55. Sessegnon), Sunderland – Brighton 0:2 (53. De Cuyper, 90+3. Hadžám), Manchester United – Tottenham 1:1 (73. Mbeumo – 90. Solanke), Crystal Palace – Nottingham 3:1 (41. Kamada, 45.+4 Lerma, 59. Pino – 3. Ndoye), Hull – Everton 2:2 (48. Gelhardt, 74. Bellúmí – 55. Dewsbury-Hall, 68. Barry), Liverpool – Manchester City 0:3 (65. Haaland, 68. Doku, 78. Cherki).