Arsenal otočil domácí duel s Leedsem, uspěla i Chelsea

Těžký úkol hned po reprezentační přestávce zvládli fotbalisté Arsenalu. V 6. kole anglické Premier League porazili doma Leeds 2:1 a bodově se dotáhli na vedoucí Manchester City, který má ale nedělní utkání v Liverpoolu k dobru. Obhájce titulu inkasoval jako první, ale v rozpětí devíti minut dokázal nepříznivý vývoj otočit. Pátá Chelsea deklasovala Bournemouth 5:1.
Arsenal, který se 4. listopadu představí v rámci Ligy mistrů v Edenu, svého soupeře zdolal poosmé v řadě. Leeds utrpěl v této sezoně první porážku.
Hráči Arsenalu mohli během dlouhé reprezentační přestávky zapomenout na tříbrankový debakl, který utrpěli v Brightonu těsně před ní. Ale na návrat na vítěznou vlnu to dlouho nevypadalo. Hosté, kteří v minulé sezoně prohráli oba vzájemné zápasy s celkovým skóre 0:9, byli nečekaně aktivní a španělský brankář Raya měl hodně práce.
Na Justinovu střelu byl krátký, ale už po sedmi minutách vyrovnal italský obránce Calafiori. Za dalších osm minut Rice šikovnou patičkou našel Guimaraese a střídající brazilský záložník vstřelil druhý gól od letní přestupu z Newcastlu. Švéd Gyökeres mohl v nastavení výhru ještě zvýraznit, ale proti vyběhnuvšímu brankáři Traffordovi prováhal vhodný okamžik.
Chelsea nad Bournnemouthem vedla po třech minutách už 2:0. Hned první dvě akce přinesly góly a domácí dál s chutí stříleli. Po dvou brankách si připsali Henderson a Brazilec Pedro, jednou se trefil Rogers.
Nový španělský kouč Xabi Alonso měl přinejmenším stejnou radost ze zlepšení obrany, která v pěti předchozích kolech inkasovala 12 branek, nejvíc z celé Premier League, ale tentokrát ji překonal jen Brazilec Evanilson. Bournemouth, který bude v Evropské lize soupeřem Sparty i Plzně, dosud nevyhrál a je těsně nad pásmem sestupu.
Brighton i v oslabení vyhrál na hřišti Sunderlandu 2:0. Cestu ke třem bodům otevřel Belgičan De Cuyper a hosty nezastavilo ani vyloučení Nizozemce Struijka. Více než půlhodinové oslabení přežili a střídající Alžířan Hadžám jejich výhru ještě v nastavení potvrdil. Tým, který 22. října dorazí v Konferenční lize do Jablonce, vyhrál v Premier League třetí zápas v řadě a stále drží krok s nejlepšími.
Aston Villa doma prohrála oba dosavadní ligové zápasy a ani proti stále neporaženému Brentfordu na tři body nedosáhla, přestože její skotský kapitán McGinn dělal, co mohl. Připravil první gól pro Jacksona, druhý dal sám, ale Nor Ajer zachránil hostům remízu. Vítěz Evropské ligy a poslední soupeř Slavie v Lize mistrů je tak s jedinou výhrou až na 14. místě tabulky.
Nováček Ipswich zvítězil nad Fulhamem 2:1, přestože ještě tři minuty před koncem prohrával. Nový španělský trenér hostů Álvaro Arbeloa stále marně čeká na první vítězství a na předposledním místě si musí zvykat na jinou pozici, než jakou měl v minulé sezoně v Realu Madrid.
Výsledky 6. kola anglické fotbalové ligy
Výsledky 6. kola anglické fotbalové ligy
Arsenal – Leeds 2:1 (62. Calafiori, 70. Guimaraes – 55. Justin), Aston Villa – Brentford 2:2 (12. Jackson, 77. McGinn – 10. Jarmoljuk, 79. Ajer), Chelsea – Bournemouth 5:1 (2. a 70. Henderson, 46. a 67. Pedro, 3. Rogers – 51. Evanilson), Ipswich – Fulham 2:1 (89. Ouattara, 90+2. O'Shea – 55. Sessegnon), Sunderland – Brighton 0:2 (53. De Cuyper, 90+3. Hadžám).