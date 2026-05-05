Etická komise FAČR zahájila řízení v korupční kauze i s Elbelem, Látalem a Chrudimí

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v korupční kauze pokračuje. Tentokrát zahájila řízení s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem a druholigovou Chrudimí, informovala o tom v komuniké. Pětadvacetiletý Elbel má pozastavenou činnost a s Látalem jsou dalšími hráči z nejvyšší soutěže, kteří jsou do případu zapletení. Prvním byl Samuel Šigut z Karviné.
Server Seznam Zprávy v polovině dubna uvedl, že policie Elbela neobvinila. Podle vyšetřovatelů však věděl o nelegálních sázkách a údajně pomáhal přesvědčit známého, aby ovlivnil utkání. Elbel po zveřejnění článku vinu odmítl, od té doby nicméně nehrál. Nastoupil až do sobotního zápasu ligové nadstavby na hřišti Bohemians 1905.
Etická komise podezřívá Elbela z toho, že předloni po vyškovském hráči Filipu Štěpánkovi chtěl, aby ovlivnil baráž o postup do první ligy mezi Karvinou a Vyškovem. Elbela měl využít Daniel Černaj, jeden z hlavních aktérů korupční a sázkařské kauzy.
Řízení etické komise se z prvoligových klubů týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže v něm doposud figurovala Opava, k níž se nyní přidala Chrudim a její předseda Tomáš Linhart. Disciplinární řízení východočeského klubu má tři roviny, jelikož se týká akciové společnosti MFK Chrudim, zapsaného spolku Městského fotbalového klubu Chrudim a Linharta. Ve všech případech se jedná o podezření z match fixingu a úplatkářství, kterých se klub mohl dopustit s vědomím a prostřednictvím svého šéfa Linharta.
V první „větvi“ vyšetřování mohlo dojít k ovlivnění přípravných utkání mezi Chrudimí a Táborskem v listopadu 2024 a Chrudimí a Jihlavou o rok později. Druhá část řízení, jež se týká zapsaného spolku, se zabývá tím, že se Linhart předloni v říjnu prostřednictvím nejméně jednoho hráče pokusil ovlivnit divizní zápas mezi B-týmem Chrudimi a Slavií Hradec Králové.
Přestože řízení s Chrudimí bylo zahájeno až nyní, čtyři hráči východočeského týmu – Lumír Číž, Daniel Kubát, Denis Holub a Jakub Tlustý – figurují v korupční kauze už od jejího březnového začátku.
Třiadvacetiletého Látala vyšetřuje etická komise kvůli možnému neoznámení disciplinárního přečinu. Mohl se ho dopustit tím, že „ačkoliv se věrohodně dozvěděl o spáchání závažných disciplinárních přečinů v souvislosti s utkáním MFK Chrudim – FC Vysočina Jihlava hraným dne 21. listopadu 2025, neoznámil tuto skutečnost orgánům FAČR“. Látal si v této sezoně připsal za Baník tři prvoligové starty, kvůli zranění je od října mimo hru.
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení.